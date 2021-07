Теперь под кей-поп: робопсы Boston Dynamics снова пустились в пляс – видео

Роботы-собаки от Boston Dynamics снова показали зажигательный танец. Они выполняли плавные движения под композицию IONIQ: I'm On It южнокорейской кей-поп-группы BTS.

В Boston Dynamics подчеркнули, что танец – это не просто для развлечения. Он наглядно демонстрирует возможности Spot и сопутствующего программного обеспечения.

Почему кей-поп

Накануне южнокорейская компания Hyundai завершила процесс приобретения Boston Dynamics. Именно этой весомой события и приурочили оригинальное видео.

Что происходит в кадре

Сначала на видео робопсы Spot стоят в ряду друг за другом. Когда включается музыка, запускаются их механические манипуляторы, закрепленные на корпусах.

Выполнив несколько совместных движений, работы расходятся в разные стороны и возвращаются. Делают они это очень плавно и гармонично.

Робопсы Spot танцуют под кей-поп: смотрите видео​

Подробности об обучении роботов

Робототехник Boston Dynamics Эрик Витман пояснил, что было довольно трудно интегрировать в программное обеспечение видение хореографа. Ведь он привык работать с танцорами-людьми.

В роботов есть преимущество: они легко воспроизводят правильную последовательность. Если сделали все правильно 1 раз, так же будет и при повторении,

– отметил он.

В то же время добавил, что есть и определенные недостатки. Основной заключается в том, что им приходится четко объяснять даже малейшую мелочь. Ведь импровизация – это не для них.

Обратите внимание! Впервые в Boston Dynamics показали, как танцуют робопсы Spot в конце 2020 года. Они исполняли танец под песню "Do You Love Me" The Contours.