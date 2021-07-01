Теперь под кей-поп: робопсы Boston Dynamics снова пустились в пляс – видео
Источник:Boston Dynamics
Роботы-собаки от Boston Dynamics снова показали зажигательный танец. Они выполняли плавные движения под композицию IONIQ: I'm On It южнокорейской кей-поп-группы BTS.
В Boston Dynamics подчеркнули, что танец – это не просто для развлечения. Он наглядно демонстрирует возможности Spot и сопутствующего программного обеспечения.
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Почему кей-поп
Накануне южнокорейская компания Hyundai завершила процесс приобретения Boston Dynamics. Именно этой весомой события и приурочили оригинальное видео.
Что происходит в кадре
- Сначала на видео робопсы Spot стоят в ряду друг за другом. Когда включается музыка, запускаются их механические манипуляторы, закрепленные на корпусах.
- Выполнив несколько совместных движений, работы расходятся в разные стороны и возвращаются. Делают они это очень плавно и гармонично.
Робопсы Spot танцуют под кей-поп: смотрите видео
Подробности об обучении роботов
Робототехник Boston Dynamics Эрик Витман пояснил, что было довольно трудно интегрировать в программное обеспечение видение хореографа. Ведь он привык работать с танцорами-людьми.
В роботов есть преимущество: они легко воспроизводят правильную последовательность. Если сделали все правильно 1 раз, так же будет и при повторении,
– отметил он.
В то же время добавил, что есть и определенные недостатки. Основной заключается в том, что им приходится четко объяснять даже малейшую мелочь. Ведь импровизация – это не для них.
Обратите внимание! Впервые в Boston Dynamics показали, как танцуют робопсы Spot в конце 2020 года. Они исполняли танец под песню "Do You Love Me" The Contours.