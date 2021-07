Тепер під кей-поп: робопси Boston Dynamics знову пустились у танок – відео

Роботи-собаки від Boston Dynamics знову показали запальний танець. Вони виконували плавні рухи під композицію IONIQ: I'm On It південнокорейського кей-поп-гурту BTS.

У Boston Dynamics підкреслили, що танець – це не просто для розваги. Він наочно демонструє можливості Spot та супутнього програмного забезпечення.

Цікаво Boston Dynamics презентувала нового робота Stretch

Чому кей-поп

Напередодні південнокорейська компанія Hyundai завершила процес придбання Boston Dynamics. Cаме до цієї вагомої події й приурочили оригінальне відео.

Що відбувається у кадрі

Спочатку на відео робопси Spot стоять у ряді один за одним. Коли вмикається музика, запускаються їхні механічні маніпулятори, закріплені на корпусах.

Виконавши кілька спільних рухів, роботи розходяться у різні боки та повертаються. Роблять вони це дуже плавно та гармонійно.

Робопси Spot танцюють під кей-поп: дивіться відео

Подробиці про навчання роботів

Робототехнік Boston Dynamics Ерік Вітман пояснив, що було досить важко інтегрувати у програмне забезпечення бачення хореографа. Адже він звик працювати з танцюристами-людьми.

У роботів є перевага: вони легко відтворюють правильну послідовність. Якщо зробили все правильно 1 раз, так само буде й при повторенні,

– наголосив він.

Водночас додав, що є і певні недоліки. Основний полягає у тому, що їм доводиться чітко пояснювати навіть найменшу дрібницю. Адже імпровізація – це не їхнє.

Вперше у Boston Dynamics показали, як танцюють робопси Spot наприкінці 2020 року. Вони виконували танець під пісню "Do You Love Me" The Contours.