Renault и Geely будут выпускать гибридные автомобили: где сосредоточат производство

Французский автопроизводитель Renault и крупнейшая китайская автомобильная группа Китая Geely запускают совместное производство. Предприятие будут развивать в КНР и Южной Кореи. Выбор мотивирован бешеными темпами роста азиатских рынков. Партнеры сделали ставку на гибридные автомобили.

Сотрудничество предполагает реализацию двух целей. Сперва компании хотят начать выпуск гибридов (бензин-электрических авто), а затем – перейти на разработку автомобилей с полностью электрическими силовыми установками.

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Что известно

Специалисты объясняют, что гибрид – идеальный симбиоз электромобиля и автомобиля с двигателем внутреннего сгорания. Среди ключевых преимуществ:

больший коэффициент полезного действия электрокара;

большой запас хода на одной заправке автомобиля с ДВС.

Рынок Китая

Отмечается, что в Китае партнеры будут развивать производство гибридных машин под маркой Renault. Соответствующее предприятие создадут на одном из заводов Geely. Renault будет отвечать за брендинг, продажи и маркетинг. В свою очередь Geely предоставит технологии, наработки и производственные мощности.

Рынок Кореи

В Южной Корее завод компании Renault Samsung Motors будет выпускать гибридные автомобили под брендом Lynk & Co. Собственно, им владеет Geely.