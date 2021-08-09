Співпраця передбачає реалізацію двох цілей. Спершу компанії хочуть розпочати випуск гібридів (бензин-електричних авто), а згодом – перейти на розробку автомобілів з повністю електричними силовими установками.
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Що відомо
Фахівці пояснюють, що гібрид – ідеальний симбіоз електромобіля та автомобіля з двигуном внутрішнього згоряння. Серед ключових переваг:
- більший коефіцієнт корисної дії електрокара;
- великий запас ходу на одній заправці автомобіля з ДВС.
Ринок Китаю
Зазначається, що у Китаї партнери розвиватимуть виробництво гібридних машин під маркою Renault. Відповідне підприємство створять на одному з заводів Geely. Renault відповідатиме за брендинг, продажі та маркетинг. Своєю чергою Geely надасть технології, напрацювання і виробничі потужності.
Ринок Кореї
У Південній Кореї завод компанії Renault Samsung Motors випускатиме гібридні автівки під брендом Lynk & Co. Власне, ним володіє Geely.