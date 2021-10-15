Псевдосупутниковий дрон Airbus Zephyr досяг рекордної висоти: цифра вражає

Високоміцний стратосферний дрон Airbus Zephyr S встановив новий рекорд висоти для безпілотної повітряної системи у своєму класі – 23 915 метрів. Безпілотник здійснив два польоти загальною тривалістю 36 днів.

Достижение зафиксировано в небе над Аризоной. Следующий шаг - получение разрешения Федерального управления гражданской авиации США на полеты внутри США.

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Что известно

Испытательные полеты системы High Altitude Platform System (HAPS) имели целью проверить:

транспортировку различных грузов; маневренность в стратосфере и удержание станции над точками на земле; систему оптического наблюдения за Землей компании Zephyr (OPAZ) для потоковой передачи данных.

О дроне Zephyr S

самый большой из линейки Zephyr;

вес – 75 килограммов;

размах крыльев – 28 метров;

может нести полезную нагрузку до 5 килограмм;

летает на высоте более 21 километра;

оснащен литий-ионными аккумуляторами Amprius общим весом 24 килограмма;

способен находиться в воздухе до 26 дней.

Главным заказчиком Zephur является Министерство обороны Великобритании, которое рассматривает разработку как потенциальную псевдосупутниковую платформу для командно-управленческих функций. К примеру, если каналы спутниковой передачи данных будут утеряны, отряд дронов сможет месяцами кружить над районом для поддержания связи и разведки.