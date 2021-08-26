Продали очередной NFT-рисунок "легендарного" камешка: рекордная сумма

Серия рисунков EtherRock продолжает завоевывать сердца любителей цифрового искусства. На этот раз NFT-изображение одного из 100 камней продали за беспрецедентно рекордную сумму – 1,3 миллиона долларов. Имя покупателя не разглашается.

EtherRock – коллекция изображений камней, которые отличаются только окраской. Все 100 картинок – распроданы. К слову, сейчас их активно перепродают между собой коллекционеры.

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Что еще известно

Коллекцию изображений создал неизвестный автор еще в 2017 году. Однако широкую известность она приобрела только в этом году. Основа рисунка взята из бесплатной базы данных клип-артов goodfreephotos.com. Считают, что автор создавал изображения с помощью одной из простейших программ – Paint.

Изображение камня #42 за 1,3 миллиона долларов / Фото с твиттера криптопроекта EtherRock

Автор коллекции продолжает сохранять анонимность. Однако в этом случае продавцом картинки выступил криптоинвестор Том Осман. Он приобрел NFT-токен камня за 4 800 долларов в начале августа и отметил, что пока – это лучшая инвестиция в его жизни. "Чем больше людей ненавидят камень, тем больше он дорожает. В ближайшее время его можно будет продать в несколько раз дороже", – добавил он.

"Уникальные" произведения дорожают каждый день. Так, на прошлой неделе один из камней продали заа впоследствии – поСегодня стартовая цена картинки составляет