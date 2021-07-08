В порту Польши выгрузили много военной техники из США: мощное видео

В порт польского Гданьска доставили военную технику 1-й пехотной дивизии армии США. Для транспортировки использовали судно Endurance.

Это произошло в рамках операции Atlantic Resolve, что переводится с английского как "Атлантическая решимость". Техника прибыла с военной базы Форт Райли в Канзасе.

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Для перевозки воспользовались автомобилевозом Endurance. Его длина достигает 264,6 метра, ширина – 32,3 метра, а полная грузоподъемность – почти 50 000 тонн.

Судно привезло, в частности, тяжелую военную технику, среди нее – танки. Чтобы выгрузить все это в польском порту, понадобилось несколько часов. Администрация порта показала этот процесс.

Американскую технику выгружают в Гданьске: смотрите видео

Предыдущий раз судно-автомобилевоз привозило военную технику из США в октябре 2020 года. Тогда из судна выгрузили около 400 ее единиц – также в рамках операции "Атлантическая решимость".

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Эту операцию США начали в 2014 году – после того, как Россия оккупировала украинский Крым. Американцы в ответ на агрессию Кремля размещают своей войска в разных странах Европы. Говорится об усилении воздушного, наземного и военно-морского присутствия НАТО в регионе Центральной и Восточной Европы.