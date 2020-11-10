Дизайнерская компания Object Studio из Амстердама представила скамейку CoronaCrisisKruk, которую можно с легкостью переносить с места на место. Она позволяет пользователям сидеть вместе, соблюдая социальную дистанцию во время пандемии коронавируса COVID-19.

Разработка должна помочь людям адаптироваться к жизни, соблюдая правительственные указания относительно пандемии коронавируса, сообщает Dezeen.

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Скамейка получила название благодаря сочетанию слов coronacrisis ("коронакриза") и kruk, что в переводе с нидерландского означает "табуретка". Ведь представляет собой именно две табуретки, которые соединенными балкой и имеют ручку посередине.

Такое изделие можно в любой момент перенести в новое место и разместить где угодно. Люди смогут сидеть на скамейке, оставаясь на расстоянии 1,5 метров.

Как выглядит портативная скамейка CoronaCrisisKruk в Амстердаме / Фото Dezeen



Стоит заметить, что скамейка CoronaCrisisKruk разрисованная каламбурами о социальном дистанцирование. Как, например – "безусловно, самый красивый парк".

Как возникла такая идея

"Когда коронавирус ударил по Нидерландам, правительство установило строгие правила. Людям приказали воздерживаться от прикосновений и соблюдать дистанцию. Мы все должны были вести себя не так, как привыкли", – отметил Бьорн ван ден Брук, основатель Object Studio.

Он добавил, что живет рядом с парком Noorderpark в Амстердаме, поэтому из окон своего дома часто видел его посетителей. А также их неуверенность в поведении других, которую чувствовал и сам.

Именно так, по его словам, возникла идея создать CoronaCrisisKruk – чтобы помочь людям запомнить и визуализировать безопасное расстояние, которого следует придерживаться.

Ван ден Брук спроектировал скамейки еще в марте, их взялся изготавливать местный производитель. "Как только я поставил их в парке, отзывы были потрясающими", – рассказал дизайнер.

Люди сразу полюбили ими пользоваться. И даже начали соблюдать нужное расстояния просто находясь неподалеку. Всем надоел вирус и правила, но мы должны оставаться сильными и продержаться еще некоторое время,

– отметил он.

В Object Studio также предлагают уникальный дизайн для любых организаций, которые хотят иметь свою CoronaCrisisKruk. Важно, что вся прибыль компания передает международной медицинской организации "Врачи без границ".