Первая в мире: украинцы создали гирю со встроенным искусственным интеллектом
Источник:Винница.info
Команда специалистов из Винницы разработала уникальную гирю с искусственным интеллектом. Устройство не имеет аналогов в мире.
Авторы разработки – стартаперы Иван Олишевский и Андрей Турко. Проект реализован при спонсорской поддержке Дмитрия Акишина.
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Об устройстве
Стартаперы разработали материнскую плату вместе с инновационным программным обеспечением. "Умная" гиря работает на базе нейронной сети, что встроена в электронику. Партнеры разработчиков взяли за основу обычную гирю, однако изготовили версию со специальным местом для электронного устройства.
Мастера разработали корпус, надежно фиксирует электронику в гири и имеет противоударные свойства. Они использовали заводские микросхемы и другие компоненты, а вот собирали устройство самостоятельно.
Разработчики оптимизировали энергоэффективность, поэтому батареи хватает на 8 часов активных тренировок, а заряжается она – за 2 часа через встроенный порт usb type c. Устройство может передавать данные на любой гаджет через встроенную систему bluetooth. Более того, предусмотрен и специальный сайт, который систематизирует все данные, полученные с гири.
Устройство с искусственным интеллектом / Фото Винница.info
Специальное прикладное программное обеспечение получает данные с гири и отправляет их в сеть Интернет и можем видеть, который на данный момент счет. Данные обновляются каждую секунду из разных городов, населенных пунктов или стран. В условиях пандемии или карантинов можно проводить соревнования. Достаточно лишь поставить гирю. Некие дистанционные соревнования по всему миру,
– комментируют стартаперы и приглашают присоединиться к их флешмоба.
Что "может" гиря
- считать движения в режиме реального времени;
- распознавать 5 видов упражнений и оценивать качество их выполнения,
- подсчитывать количество потраченных килокалорий;
- подбадривать спортсмена;
- выкрикивать "Слава Украине".
Андрей Турко / Фото Винница.info
Талантливые специалисты не собираются останавливаться на достигнутом. В ближайшем будущем они намерены встроить искусственный интеллект также в другие виды спортивного снаряжения. Кроме того, следующий шаг – разработка приложений для смартфонов, с помощью которого можно будет автоматически подсчитывать потерянные калории и отслеживать активность.