Перша у світі: українці створили гирю з вбудованим штучним інтелектом

Команда фахівців з Вінниці розробила унікальну гирю зі штучним інтелектом. Пристрій не має аналогів у світі.

Автори розробки – стартапери Іван Олішевський та Андрій Турко. Проєкт реалізований за спонсорської підтримки Дмитра Акішина.

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Про пристрій

Стартапери розробили материнську плату разом з інноваційним програмним забезпеченням. "Розумна" гиря працює на базі нейронної мережі, що вбудована в електроніку. Партнери розробників взяли за основу звичайну гирю, однак виготовили версію зі спеціальним місцем для електронного пристрою.

Майстри розробили корпус, що надійно фіксує електроніку в гирі та має протиударні властивості. Вони використали заводські мікросхеми та інші компоненти, а от збирали пристрій власноруч. Розробники оптимізували енергоефективність, відтак батареї вистачає на 8 годин активних тренувань, а заряджається вона – за 2 години через вбудований порт usb type c. Пристрій може передавати дані на будь-який гаджет через вбудовану систему bluetooth. Ба більше, передбачено й спеціальний сайт, який систематизує усі дані, отримані з гирі.

Пристрій зі штучним інтелектом / Фото Винница.info

Спеціальне прикладне програмне забезпечення отримує дані з гирі та відправляє їх в мережу Інтернет і можемо бачити, який на цей момент рахунок. Дані оновлюються кожної секунди з різних місць, населених пунктів чи країн. В умовах пандемії, або карантинів, можна проводити змагання. Достатньо лише доставити гирю. Такі собі дистанційні змагання по всьому світу,

– коментують стартапери та запрошують приєднатися до їх флешмобу.

Наразі розробники представили знаряддя з алюмінію, однак наступні моделі виготовлятимуть з чавуну та інших сплавів. Усі гирі будуть однакового розміру, але різної ваги – від 4 до 12 кілограмів.

Що "може" гиря

рахувати рухи у режимі реального часу;

розпізнавати 5 видів вправ та оцінювати якість їх виконання,

підраховувати кількість витрачених кілокалорій;

підбадьорювати спортсмена;

вигукувати "Слава Україні".

Андрій Турко / Фото Вінниця.info

Талановиті фахівці не збираються зупинятися на досягнутому. У найближчому майбутньому вони мають намір вбудувати штучний інтелект також в інші види спортивного знаряддя. Крім того, наступний крок – розробка застосунку для смартфонів, за допомогою якого можна буде автоматично підраховувати втрачені калорії та відстежувати активність.