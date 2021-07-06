В Париже открылась пиццерия, где готовят работы: видео

Во Франции стартап Pazzi открыл пиццерию, в которой блюда для вас приготовят работы. Заведение расположено в Париже, в квартале Бобур.

Роботизированная машина Pazzi Robot может все – принять заказ, разложить тесто, нарезать ингредиенты, выложить их, выставить температуру, дождаться выпечки и подать готовое блюдо. Все процессы в устройстве на 100% автоматизированы.

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О разработке

Авторы устройства потратили около восьми лет на разработку технологии путем многочисленных исследований и испытаний. Главный разработчик – Себастьян Роверс. Кроме того, над автономной машиной работал Триере Граффагнино – тройной чемпион мира по приготовлению пиццы.

Наконец нам удалось создать эту технологию первого в мире робота для приготовления пиццы,

– рассказывает соучредитель Pazzi Robot Себастьян Роверс.

Преимущества работа:

скорость – приготовит ваш заказ всего за 5 минут;

производительность – готовит 80 пицц в час;

цена – пицца стоит от 7 до 13,6 евро;

качество – используются свежие и органические продукты.

Как работает Pazzi Robot: смотрите видео

Ранее компания уже открыла первое заведение на востоке Парижа. Общее количество сотрудников – 35 человек. Команда стремится стать настоящей сетью быстрого питания во Франции и даже в Швейцарии. В 2019 году стартап привлек 10 миллионов евро финансирования.