Одной из первых: Грузия получит спутниковый интернет Starlink Илона Маска
Грузия может стать первой страной, где запустят спутниковый интернет Илона Маска Starlink. Компания SpaceX начинает процедуру сбора документов для получения лицензии интернет-провайдера.
Стороны договорились о сотрудничестве в рамках визита грузинской делегации в США. Более того, SpaceX стремится привлекать местное население к своим проектам в будущем.
Интересно SpaceX может обеспечить глобальное покрытие интернетом Starlink уже в сентябре
Детали
SpaceX выразила заинтересованность в привлечении Грузии к процессу интернетизации. Так, она может стать одной из пилотных стран, где пользователям предоставят доступ к скоростному спутниковому интернету Илона Маска.
По итогам переговоров SpaceX при поддержке GITA начнет официальный порядок получения лицензии интернет-провайдера в Грузии,
– говорится в заявлении.
О спутниковом интернете Starlink: коротко
- доступ к спутниковому интернету Starlink обеспечивается системой спутников на орбите;
- сейчас Starlink тестирует интернет на территории США, Великобритании, Канады, Австралии и ряда европейских стран;
- компания установила, что в среднем интернет работает со скоростью 160 Мбит/с с задержкой в 44 мс.
- быстрее всего спутниковый интернет работает в Австралии, а медленнее всего – в Великобритании;
- терминал для приема сигнала стоит 500 долларов, а ежемесячная подписка – 90 долларов;
- Илон Маск планирует обеспечить стабильное покрытие интернетом по всему миру в сентябре;
- миллиардер намерен инвестировать до 30 миллиардов долларов, а взамен получить 500 тысяч пользователей уже к 2022 году.