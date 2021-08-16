Стороны договорились о сотрудничестве в рамках визита грузинской делегации в США. Более того, SpaceX стремится привлекать местное население к своим проектам в будущем.

Интересно SpaceX может обеспечить глобальное покрытие интернетом Starlink уже в сентябре

Детали

SpaceX выразила заинтересованность в привлечении Грузии к процессу интернетизации. Так, она может стать одной из пилотных стран, где пользователям предоставят доступ к скоростному спутниковому интернету Илона Маска.

По итогам переговоров SpaceX при поддержке GITA начнет официальный порядок получения лицензии интернет-провайдера в Грузии,
– говорится в заявлении.

О спутниковом интернете Starlink: коротко

  • доступ к спутниковому интернету Starlink обеспечивается системой спутников на орбите;
  • сейчас Starlink тестирует интернет на территории США, Великобритании, Канады, Австралии и ряда европейских стран;
  • компания установила, что в среднем интернет работает со скоростью 160 Мбит/с с задержкой в ​​44 мс.
  • быстрее всего спутниковый интернет работает в Австралии, а медленнее всего – в Великобритании;
  • терминал для приема сигнала стоит 500 долларов, а ежемесячная подписка – 90 долларов;
  • Илон Маск планирует обеспечить стабильное покрытие интернетом по всему миру в сентябре;
  • миллиардер намерен инвестировать до 30 миллиардов долларов, а взамен получить 500 тысяч пользователей уже к 2022 году.