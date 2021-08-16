Стороны договорились о сотрудничестве в рамках визита грузинской делегации в США. Более того, SpaceX стремится привлекать местное население к своим проектам в будущем.

Интересно SpaceX может обеспечить глобальное покрытие интернетом Starlink уже в сентябре

Детали

SpaceX выразила заинтересованность в привлечении Грузии к процессу интернетизации. Так, она может стать одной из пилотных стран, где пользователям предоставят доступ к скоростному спутниковому интернету Илона Маска.

По итогам переговоров SpaceX при поддержке GITA начнет официальный порядок получения лицензии интернет-провайдера в Грузии,

– говорится в заявлении.

О спутниковом интернете Starlink: коротко