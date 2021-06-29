Одна из крупнейших судоходных компаний мира открывает офис в Украине
Источник:"ЦТС"
Ведущая судоходная компания Hapag-Lloyd открывает офис в Украине. Его запустят в Одессе, где уже работает около 20 сотрудников.
В компании уверены, что Украина демонстрирует большой экономический рост, поэтому именно здесь есть перспективы развития бизнеса. Кроме того, наша страна имеет выгодное географическое положение.
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По словам представителей компании, Украина стала привлекательным экспортным рынком благодаря богатству различными минеральными ресурсами и одном из крупнейших в мире сельскохозяйственных производств.
Украина является важным импортером электроники, оборудования и потребительских товаров, а также местом проведения операций ряда крупнейших транснациональных компаний мира, что открывает широкие возможности для морских перевозчиков, таких как Hapag-Lloyd,
– отмечается в сообщении.