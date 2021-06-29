В компании уверены, что Украина демонстрирует большой экономический рост, поэтому именно здесь есть перспективы развития бизнеса. Кроме того, наша страна имеет выгодное географическое положение.

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По словам представителей компании, Украина стала привлекательным экспортным рынком благодаря богатству различными минеральными ресурсами и одном из крупнейших в мире сельскохозяйственных производств.

Украина является важным импортером электроники, оборудования и потребительских товаров, а также местом проведения операций ряда крупнейших транснациональных компаний мира, что открывает широкие возможности для морских перевозчиков, таких как Hapag-Lloyd,

– отмечается в сообщении.

Справка: Hapag-Lloyd – один из ведущих мировых перевозчиков, оператор трансатлантических, ближневосточных, латиноамериканских и североамериканских сделок. Флот компании состоит из 241 современного контейнеровоза, общая грузоподъемность которых составляет 1,7 миллиона тонн. Она обеспечивает рабочими местами более 13 300 сотрудников, работающих в 395 офисах в 131 стране мира. В целом 121 линейный сервис по всему миру обеспечивает сообщение между более чем 600 портами на всех континентах.