Об Илоне Маске напишут книгу: автор – биограф Стива Джобса
Источник:твиттер Ілона Маска
Илон Маск – основатель самого дорогого автопроизводителя в мире Tesla и космической компании SpaceX. Сегодня талантливый предприниматель является мультимиллиардером и входит в топ-3 самых богатых людей планеты по версии делового журнала Forbes.
Жизненным путем инженера-изобретателя заинтересовался писатель Уолтер Айзексон. Так, он намерен написать о Маске книгу.
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Если вам интересно узнать о Tesla, SpaceX и моей жизни в целом, Уолтер Айзексон пишет биографию,
– написал изобретатель на своей странице в Twitter.
Что известно о писателе
Уолтер Айзексон – американский журналист, писатель и биограф. Ранее работал директором CNN и редактором Time. Среди его работ – биографии легендарных личностей: Стива Джобса, Бенджамина Франклина и Леонардо да Винчи.
Писатель Уолтер Айзексон / Фото BloombergИнтересно! Для написания автобиографии Стива Джобса писателю понадобилось провести 40 интервью с основателем Apple. Работа вышла в 2011 году – через 19 дней после смерти предпринимателя.
"В некотором смысле Маск – Стив Джобс нашего времени. Он достаточно сумасшедший, чтобы думать, что может изменить мир, а значит, может быть одним из тех, кто действительно изменит мир, – считает Айзексон.