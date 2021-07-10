Самая мощная в мире: в Новой Шотландии построят уникальную приливную электростанцию

Стартап Sustainable Marine, базирующийся в Великобритании, начинает строительство первой в мире масштабной приливной электростанции, мощность которой составит 9 МВт. PLAT-I будет располагаться в заливе Фанди и сможет обслуживать до 3 000 соседних домов.

Компания применила технологию плавучих платформ, которые доставляют буксиром в места с активными приливами и отливами. Турбины опускаются под воду и производят энергию, а сама платформа закреплена фалами на морском дне.

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Преимущества технологии PLAT-I

турбины закреплены на отдельных модулях, что облегчает сборку платформы на месте размещения, с помощью нескольких небольших обслуживающих судов и без тяжелого оборудования;

может перемещаться по воде глубиной всего 2 метра;

для обслуживания турбин не придется нырять, ведь они закреплены на подвижных кронштейнах и легко поднимаются над водой.

Испытания

Первый этап проекта – тестирование технологии PLAT-I. Оно началось в заливе Фанди в Новой Шотландии. Дело в том, что именно там наблюдается множество сильных приливов. Более того, компания испытала новые лопасти из сверхпрочного углепластика для 4-метровых роторов. Их подвергали различным видам нагрузок в лаборатории Национального университета Ирландии, которые можно сравнить с эксплуатацией в течение 20 лет.

Наши новые лопасти для четырехметровых роторов доказали сверхпрочность, поэтому мы полностью уверены в конструкции и структурной целостности. Надежность – ключевой фактор в разработке приливных турбин, особенно теперь, когда мы движемся к нашим первым коммерческим проектам,

– отметил вице-президент компании Ральф Штарцман.

По словам представителей компании, первый этап проекта запланирован на текущий год.