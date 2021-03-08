Накануне Международного женского дня в Николаевской области устроили символическую акцию – запустили в небо гигантские тюльпаны. Воздушные змеи, длина которых достигает 7 метров, поднялись ввысь над Радостным садом.

Необычные кайты разработали непосредственно для акции и Международного дня борьбы за права женщин. Автор идеи – организатор фестиваля воздушных змеев "South Wind" Татьяна Безмощук.

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Один из символов, как 8 Марта, так и весны – это цветы. И мы хотим подарить эти тюльпаны всем женщинам, подарить хорошее настроение,

– рассказала Татьяна Безмощук.

На Николаевщине в небо запустили семиметровые тюльпаны / Фото Марии Савицкой

Радостный Сад (Радсад) Украинский поселок, расположенный в Николаевском районе Николаевской области. Он протянулся вдоль берега Бугского лимана. В поселке проживает около 1 978 человек. Орган местного самоуправления – Радсадовский сельcкий совет. В мае 2016 года поселок изменил название с Радсад на Радостный Сад.