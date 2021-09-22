Бесплатный доступ будет предоставлен жителям Кении в ближайшие недели. Кроме того, ни одна платежная информация при регистрации не требуется. Тарифный план доступен пользователям Android в возрасте 18+.

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Что известно

Так, сервис откроет доступ к четвертой части своего каталога фильмов и шоу. Как долго будет предоставляться бесплатная подписка пока неизвестно. К слову, в ней тоже не будет рекламы.

Если вы никогда раньше не смотрели Netflix – это отличный способ испытать наши услуги. А если вам нравится то, что вы увидите, вы можете легко перейти на один из наших платных планов, чтобы вы могли наслаждаться полным каталогом на телевизоре или ноутбуке,

– написала в блоге Кэти Конк, директор по инновациям продуктов Netflix.

О сервисе

Netflix доступен в более чем 190 странах и насчитывает более 209 миллионов подписчиков. В последние годы компания экспериментирует с рядом тарифных планов, чтобы привлечь клиентов на развивающихся рынках. Например, в 2018 году подписку стоимостью 3 доллара (только для мобильных устройств) запустили в Индии. Впоследствии его открыли для пользователей в нескольких других странах.

Netflix, Amazon Prime Video и другие стриминговые сервисы все чаще пытаются привлечь клиентов за пределами США, чтобы ускорить рост.