"Начать жизнь сначала" 5 вдохновляющих примеров от украинских фермеров

Они, как никто другой, знают, что такое "начать жизнь сначала". И в одной из этих историй вы не найдете сожалению или нареканий, скорее наоборот.

Читайте, смотрите, вдохновляйтесь и отправляйтесь по следам экспедиции Ukraиner, чтобы познакомиться с современными украинскими фермерами, которые променяли город на село.

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Создать агроусадьбу и выращивать овец

Сначала была мечта заниматься овцеводством и зеленым туризмом. Ради нее супругов Виктории и Дмитрия Радчук оставили бизнес в Луцке. В 2016 году они переехали в живописную местность близ села Повча, что на Волыни, где основали усадьбу "Хутор Касень". До того на той территории было всего несколько старых домов и непролазные чащи.

Теперь Дмитрий и Виктория имеют более 70 голов овец породы меринос, а еще выращивают свиней породы венгерская пуховая мангалица. К их усадьбе отовсюду едут любители и велогонок, и спокойного отдыха на природе.

Больше о агроусадьбе "Хутор Касен": смотрите в видео Ukraїner

Поехать со Львова в "Тыквенный рай"

Игорь Рева по профессии – стоматолог, его жена Саломея Братьях – пианистка. История переезда и семейной сыроварни началась с ожидания первенца. В 2014 году они приобрели домик в деревне в 30 километрах от Львова, в предгорье Карпат

Сначала варили сыр дома. Впоследствии супруги отреставрировали старое помещение австро-венгерской школы в Мильчицах и оборудовали там пространство для своего "Тыквенный раю", где варят сыр и варенье по традиционным и собственным рецептам, принимают гостей, проводят дегустации и мастер-классы.

Больше о "Тыквенном раю": смотрите в видео Ukraїner

Убежать от войны и найти новые смыслы

Из Луганска – в село на Полтавщине. Александр и Марина Блонские родом с Востока Украины. С началом русско-украинской войны они покинули родной дом и поселились в селе Вовнянка на Полтавщине, где с нуля начали собственное дело.

Супруги учредили козью ферму и сыроварню полного цикла, на которой изготавливают мягкие и выдержанные сыры по собственным рецептам. А еще с удовольствием принимают туристов.

Больше о сыроварне Блонских: смотрите в видео Ukraїner​

Променять столицу на село

Наталья и Евгений Вышинские – современные супруги, которые учредили свою маленькую екоферму в селе Вербовка на Полесье, куда они переехали из Киева. Супруги живут на Полесье с осени 2015 года.

Семейную еко-ферму "Вербовка" Наталья и Евгений основали на базе старого дома. Там они выращивают коз, свиней, кур, имеют собак и варят сыр. А еще занимаются экопросветительской работой среди местных.

Больше о еко-ферме "Вербовка": смотрите в видео Ukraїner

Разводить буйволов и строить сообщество

Немецкий эколог Мишель Якоби бросил все и приехал в Украину более 10 лет назад. Поселился он в Закарпатье, взяв на себя спасение популяции карпатского буйвола.

В 2009 Мишель основал общественную организацию "Сохранение агробиоразнообразия Карпатских гор", которая занимается восстановлением популяции карпатского буйвола и его реинтродукции, то есть возвращением в дикую природу, а также развитием самодостаточного фермерства на Закарпатье.

Сейчас главным своим достижением Мишель считает то, что ему удалось сохранить породу карпатских буйволов, которая была под угрозой вымирания. Теперь в Украине есть немало ферм, которые развиваются и объединяют многих. А в хозяйстве немецкого эколога живут уже не только буйволы, но и куры, лошади и коровы.

Больше о немецкого экологе Мишеле: смотрите в видео Ukraїner​