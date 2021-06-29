Мотор Сич поставит 14 двигателей для турецких вертолетов ATAK-II

Украинская компания "Мотор Сич", базирующаяся в Запорожье, поставит двигатели для турецких ударных вертолетов ATAK-II. Фирма подписала соглашение с турецкой Turksih Aerospace Industries. Общее количество единиц техники – 14 двигателей.

Турция начала разработку тяжелого ударного вертолета T929 в 2019 году. Договор подписан между SSB и TAI.

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Технические характеристики:

вес – 11 тонн;

2 газотурбинных двигателя;

тандемная кабина;

возможность использования в жарком климате;

устойчив к факторам окружающей среды;

современные возможности РЭБ.

О компании

TAI занимается производством и модернизацией ударных вертолетов. Сейчас компания производит лицензированную копию итальянского вертолета AW129 – T129 ATAK, вес которого составляет 5 тонн. Специалисты предприятия также разрабатывают ударный вертолет T629 (вес – 6 тонн) – "золотую середину" между легкими ударными T129 ATAK и перспективным тяжелым ATAK-II. Кроме того, компания реализует проект первого вертолета, который оснащен макетами противотанковых ракет L-UMTAS и макетами пусковых установок неуправляемых ракет калибра 70 миллиметров.