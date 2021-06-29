Туреччина розпочала розробку важкого ударного гелікоптера T929 у 2019 році. Договір підписано між SSB та TAI.

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Технічні характеристики:

вага – 11 тонн;

2 газотурбінних двигуна;

тандемна кабіна;

можливість використання у спекотному кліматі;

стійкий до факторів навколишнього середовища;

сучасні можливості РЕБ.

Про компанію

TAI займається виробництвом та модернізацією ударних гелікоптерів. Наразі компанія виготовляє ліцензовану копію італійського гелікоптера AW129 – T129 ATAK, вага якого становить 5 тонн. Фахівці підприємства також розробляють ударний гелікоптер T629 (вага – 6 тонн) – "золоту середину" між легкими ударними T129 ATAK та перспективним важким ATAK 2. Крім того, компанія реалізовує проєкт першого вертольота, який оснащений макетами протитанкових ракет L-UMTAS та макетами пускових установок некерованих ракет калібру 70 міліметрів.