Молодежь в науке: истории специалистов, живущих своим делом

Несомненно, развитие науки – необходимость каждой цивилизованной страны. Эта сфера составляет первостепенную важность по сравнению с политикой, культурой, спортом и т.д. Однако сегодня молодые ученые сталкиваются с множеством препятствий, в частности недостаточным финансированием отрасли как таковой. Детальнее – читайте в материале.

Специально ко Всемирному дню науки рассказываем о людях, ежедневно разрушающих барьеры и делающих свое дело. Они борются не только за собственную идею, но и творят наше будущее.

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Истории молодых ученых

Бегал обнаженным, чтобы продать книгу

Александр Черкас26 летаспирант Института литературы имени Тараса Шевченко НАН Украиныучитель украинского языка, литературы и информатики

Александр мечтал стать ученым из детства. Глобальная цель – стать министром образования и науки Украины. "Чтобы выжить на стипендию аспиранта, пришлось экономить на всем", – рассказывает молодой человек.

Александр Черкасс / Фото Вероники Страшко

Молодой ученый уже успел издать монографию, получившую название "Маскулинное в поэзии Тараса Шевченко". Однако предоставить ей гриф Национальной академии наук было очень сложно, ведь тема не показалась специалистам "научной". Более того, издание и презентацию труда парень осуществлял за свой счет. Ему удалось напечатать 100 экземпляров. Цена книги составляет около 200 гривен.

Для того чтобы продать эту книгу, нужно было как-то заинтересовать потенциального покупателя. У меня была очень необычная как для научных работ презентация: мы сняли видео-поэзию, где я был обнажен и бегал с книгой,

– рассказал Александр.

Молодой человек делится, что гостей презентации он угощал белым ромом – любимым напитком Шевченко. Поэтому большинство людей посетили мероприятие только ради этого, однако приобрели книгу.

Важно генерировать новые знания или уточнять уже известные

Сергей Гончаров33 годамладший научный сотрудник Института физиологии имени Богомольца НАН Украинысоучредитель ОО "Научная уния"

Парень совмещает научно-исследовательский институт с работой в других лабораториях и университетах. Однако зарплаты – катастрофически низкие. В то же время довольно распространены возмущения относительно того, куда идут средства на науку, и почему в Украине недостаточно разработок. "Почему-то общество не видит, что наука важна сама по себе, люди обязательно хотят извлекать из нее выгоду", – отмечает Сергей.

Сергей Гончаров / Фото Дарьи Решетняк

По его мнению, ошибочно полагать, что наука должна быть прикладной. Ведь есть много областей науки, которые такими быть не могут. "Это нам, медико-биологическим дисциплинам, очень легко обманывать окружающих, что мы спасаем мир. На самом деле это не так. Наука должна существовать для того, чтобы генерировать новые знания, или уточнять те, которые уже есть. И, возможно, когда-то эти знания кто-то достанет с полки, и они пригодятся", – заключает ученый.

Украина – это не Кремниевая долина

Мирослав Гончарук-Хомин28 летассистент кафедры ортопедической стоматологиидиректор научно-учебного центра судебной стоматологии УжНУстоматолог-практикприглашенный лектор нескольких турецких университетов

Парень рассказывает, что в проекты ученые зачастую вкладывают свои средства. Это делается на голом энтузиазме, из любопытства к идее и для будущего карьерного роста. Однако возникает вопрос сметы оснащения или лабораторных исследований.

Мирослав Гончарук-Хомин / Фото УжНУ

Мирослав откровенно заявляет: Украина – это не Кремниевая долина. Дело в том, что здесь немного условий создания стартапа и коммерции по научной идее, ведь все работает по продовольственному потребительскому алгоритму. "Я думаю, что Илон Маск в Украине также не смог бы реализовать SpaceХ, что сказать об обычных украинских ученых", – считает молодой человек.

Мирослав стремится комбинировать клиническую и практическую работу.

Если такой подход поможет лучше пролечить хотя бы одного пациента из ста, даже тысячи, это уже будет очень для меня очень значимый результат.

Удовольствие не из дешевых

Юлия Бесвершенко33 годаГенеральный директор Директората инноваций и науки МОНукраинский ученый в области теоретической физики, популяризатор науки, общественный деятель, кандидат физико-математических наук

Эта девушка уверенно решила, что не уедет за границу на аспирантуру и останется в Украине. Она имела преимущества – научный руководитель мирового уровня и иностранные коллеги по сотрудничеству.

Юлия Безвершенко / Фото Inscience

Впоследствии произошла Революция достоинства, также умер мой научный руководитель, и постепенно я поняла, что борьба за лучшие условия для ученых в Украине и ее развитие как базирующегося на знаниях государства – для меня принципиальна. Сейчас эта деятельность стала для меня основной,

– говорит девушка.

Наука – это дорогое удовольствие и требует серьезных инвестиций. Запуск Национального фонда исследований – это одна из ключевых задач для увеличения количества источников финансирования науки, чтобы оно становилось более прозрачным, основанным на оценке научной деятельности и на ее качестве.

Научный наркотик

Антон Сененко34 годастарший научный сотрудник Института физики НАН Украиныбыл приглашенным исследователем Парижского университета Пьера и Марии Кюри

В 2014 году молодых ученых в Академии наук Украины работало около 3 тысяч. Всего за 5 лет их стало на тысячу меньше. Ключевая проблема – чрезвычайно низкие зарплаты, не конкурентоспособные даже на фоне грузчиков супермаркетов или работников служб доставки.

Антон Сененко / Фото НАН Украины

Кроме того, условия для осуществления научной деятельности в Украине совершенно неприемлемы. "У нас наука оторвана от практики. У нас, по сути, есть автомобиль, в котором довольно неплохой двигатель, но нет колес", – объясняет ученый.

Я ни разу не сожалел о том, что стал ученым, даже во времена таких тяжелых испытаний, когда приходится работать неполную рабочую неделю в неотапливаемых институтах. Почему? Потому что наука – это лучшее, что может случиться с человеком в его жизни,

– убежден Антон.

Это годы обучения, самоподготовки, постоянное наблюдение за литературой, за происходящим в мире, овладение сложными методиками, месяцы непродуктивных исследований. "Однако все это стоит того, чтобы однажды вечером, сидя в одиночестве в лаборатории с какими-то новыми веществами, осознать, что ты первый человек из семи миллиардов, который узнал что-то действительно новое", – говорит парень.

Защищала диссертацию с ребенком на руках

Дарья Васильева33 годаСтаршая научная сотрудница отдела математического и информатического образования Института педагогики НАПНучительница математики, логики и физикиавтор учебников по математике, участвует в создании обучающей онлайн-платформы GIOS

Девушка защитила кандидатскую диссертацию в достаточно юном возрасте – 26 лет. Параллельно училась в аспирантуре и работала в школе. Тогда же вышла замуж и родила ребенка.

"Я чувствовала, что мужчинам проще, потому что им не нужно столько времени уделять приготовлению пищи, быту, детям. У нас принято, что этим больше занимаются женщины. Я понимала, что мне не хватает времени на науку. Просыпалась в 6 утра, чтобы была полная тишина, чтобы работать на свежую голову и никто не мешал", – рассказывает ученая.

Дарья Васильева / Фото ютуб Дарьи Васильевой

В сотрудничестве с "коллегой по идее" удалось создать онлайн-платформу GIOS для смешанного обучения. Платформа имеет гриф МОН и является инструментом, облегчающим работу учителя. "Урок преподносится нестандартно, теоретический материал разбит на несколько блоков, один из них – это анимационные видеоролики," – объясняет Дарья.

Ученая констатирует: государство дает возможность себя реализовать, однако не поддерживает.

Теперь наши публикации должны быть опубликованы в журналах, входящих в базу Scopus и Web of Science. Написание таких статей несколько отличается от типичных в нашей стране, кроме того, промежуток времени от момента подачи до выхода достаточно длительный,

– говорит она.

В частности, проблема состоит в том, что затраченные ресурсы не покрываются заработной платой.

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Научные знания могут принести прибыль, если их правильно завернуть в деловую составляющую

Андрей Музыченко25 лет, ученыйпобедитель конкурса NASA Space Apps Challengeталант-менеджер программы Yangel Bing Bang Государственного космического агентства Украиныныне работает в бизнесе

По мнению ученого, нужно привлекать больше интересующихся трендами преподавателей. "Скажу честно, я проучился только один курс на стационаре, а потом перешел на заочную форму, так как понял, что стационар дает меньше знаний, чем я получаю, работая и интересуясь некоторыми направлениями", – объясняет он.

Андрей Музыченко / Фото kfund-media.com

У бизнеса есть четкие планы и понимание ситуации. Он более подвижен и дает четкое понимание того, каким должен быть результат.

У нас не стоит вопрос создать свой Space X в Украине, у нас стоит вопрос найти людей, имеющих понимание в этой сфере и желание развиваться в ней,

– говорит ученый.