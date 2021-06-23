Мониторинг стартует в сентябре. Партнеры заключили договор на закупку с немецкой компанией Rohde & Schwarz.
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Цель проекта:
- отслеживать и улучшать качество интернета по всей стране;
- выявлять проблемные участки и покрывать должным интернетом участки без покрытия.
В долгосрочной перспективе комплекс действий поможет создать и гарантировать одинаково качественную сеть жителям всех регионов страны. Кроме того, решение должно повысить конкуренцию между операторами. Как следствие – улучшатся качество услуг для людей и будет иметь место развитие сети.
Отмечают, что результаты мониторинга будут подавать на дашборде в режиме реального времени. Там будет размещаться информация о проблемных точки в селах, городах и на дорогах.
К 2024 году планируем покрыть 95% украинских дорог и населенных пунктов качественным скоростным интернетом,
– говорится в сообщении.