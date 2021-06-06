"Метинвест" отмечает 15-летний юбилей: что известно о компании

Крупнейшей промышленной компании Украины – Метинвест сегодня исполнилось 15 лет. Это один из крупнейших работодателей Украины, где работают более 80 тысяч официально устроенных сотрудников, а сумма выплаченных налогов за время работы компании составила 165 миллиардов гривен.

Об этом сообщается на сайте, посвященном 15-летию компании – robymo.com.ua.

Отмечается, что Метинвест помогает генерировать около 8% ВВП Украины, и за годы работы выплавил металла, которого достаточного для возведения 20 тысяч Эйфелевых башен.

Производство металла "Метинвест"

Группа Метинвест – известный в мире производитель металла. Из украинской стали построено самое высокое здание Лондона The Shard, самый большой парусник Flying Clipper и даже ворота Панамского канала.

В Украине сталь компании используется в многочисленных объектах, это – стадион "Донбасс Арена" в Донецке, НСК "Олимпийский" в Киеве, саркофаг над Чернобыльской АЭС, пешеходно-велосипедный мост через Владимирский спуск в Киеве.

За время работы компания инвестировала в развитие украинских городов 2,5 миллиардов гривен. Метинвест оснащает больницы, помогает бороться с пандемией COVID-19, поддерживает экологические проекты, строит спортивные объекты, развивает общественный транспорт, а в 2021 году начал строительство университета "Метинвест Политехника", где украинцы получат возможность учиться бесплатно востребованным профессиям.

Отказ от налоговых каникул

Группа отказалась от налоговых каникул, предложенных государством во время пандемии COVID-19. Это позволило городам обеспечивать больницы всем необходимым, выплачивать заработную плату работникам коммунальных предприятий и проводить противоэпидемические мероприятия.

Кроме того, предприятия "Метинвеста" – Ингулецкий, Центральный и Северный ГОКи – в июле-сентябре 2020 года перечислили в казну города подоходный налог и плату за землю в двойном размере. За этот период "Метинвест» дополнительно пополнил бюджеты всех уровней на 113 млн грн.