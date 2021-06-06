Про це повідомляється на сайті, присвяченому 15-річчю компанії – robymo.com.ua.

Відзначається, що Метінвест допомагає генерувати близько 8% ВВП України, і за роки роботи виплавив металу, якого достатньо для зведення 20 тисяч Ейфелевих веж.

Виробництво металу "Метінвест"

Група Метінвест – відомий в світі виробник металу. З української сталі побудована найвища будівля Лондона The Shard, найбільший вітрильник Flying Clipper і навіть ворота Панамського каналу.

В Україні сталь компанії використовується в численних об'єктах, це – стадіон "Донбас Арена" в Донецьку, НСК "Олімпійський" в Києві, саркофаг над ЧАЕС, пішохідно-велосипедний міст через Володимирський узвіз в Києві.

За час роботи компанія інвестувала в розвиток українських міст 2,5 млрд гривень. Метінвест оснащує лікарні, допомагає боротися з пандемією COVID-19, підтримує екологічні проекти, будує спортивні об'єкти, розвиває суспільний транспорт, а в 2021 році почав будівництво університету "Метінвест Політехніка", де українці отримають можливість навчатися безкоштовно затребуваним професіям.

Відмова від податкових канікул

Група відмовилася від податкових канікул, запропонованих державою під час пандемії COVID-19. Це дозволило містам забезпечувати лікарні всім необхідним, виплачувати заробітну плату працівникам комунальних підприємств та проводити протиепідемічні заходи.

Крім того, підприємства "Метінвесту" – Інгулецький, Центральний і Північний ГЗК – в липні-вересні 2020 року перерахували в скарбницю міста прибутковий податок і плату за землю в подвійному розмірі. За цей період "Метінвест" додатково поповнив бюджети всіх рівнів на 113 млн грн.

На сайті robymo.com.ua можна також познайомитися з відеопроектом "Робимо українське" про українців, які здійснюють щось особливе для України, що робить її відомою в усьому світі. Першим героєм серіалу став керівник Київського міжнародного кінофестивалю Молодість Андрій Халпахчі. Також на сайті за допомогою смартфона можна подивитися в доповненій реальності об'єкти, які зведені з сталі компанії Метінвест.