На Луганщине запустили инновационный портал, что будет продвигать регион

10 июня 2021 , 11:15
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Источник:

"ШоТам"

В Украине запустили новую цифровую платформу – Инновационный вебсайт Луганщины. Главная цель – поддержка общегосударственного курса на развитие инноваций, электронной демократии и диджитализации.

Проект реализован при финансовой поддержке Программы ООН по восстановлению и развитию мира. Он призван стимулировать, поддерживать и развивать инновационную деятельность.

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О проекте

По словам разработчиков, Инновационный вебсайт Луганщины – это удобный в использовании "динамический буклет", содержащий актуализированную информацию о развитии региона. Он рассчитан как на жителей Украины, так и на иностранных партнеров, ведь представлен на украинском и английском языках. Платформа будет рассказывать посетителям о ключевых преимущества и инновационных предложениях Луганщины, что является наиболее эффективным инструментом продвижения региона.

Сайт предлагает посетителям такую ​​информацию:

  • конкурентные преимущества области;
  • исследовательское и инновационное пространство;
  • реализация проектов международной технической помощи;
  • международное сотрудничество области;
  • развитие электронной демократии Луганщины;
  • Достопримечательности региона;
  • презентационно-информационные издания;
  • полезные ссылки;
  • объявления, анонсы, истории успеха.

Особенности сайта

Прежде всего, современный дизайн сайта выполнен в стиле бренда области #ЛуганщинаМоя. Платформа является адаптированной под мобильные устройства и доступна для людей с недостатками зрения. Кроме того, на сайте размещены интерактивные карты: "Луганщина интересна"; карта "Инновационной инфраструктуры Луганской области" и "Карта реализованных инфраструктурных проектов".

Автор: Катерина Сердюк