На Луганщине будут оповещать о чрезвычайных ситуациях с помощью мобильного приложения

В Украине представили мобильное приложение "Внимание Луганщина". Оно предназначен для оперативного оповещения и информирования людей о возникновении чрезвычайных ситуаций и событий.

Главная цель проекта – оперативно информировать максимальное количество людей о стихийных бедствиях и других чрезвычайных ситуациях, тем самым, защищать их. Благодаря программе они будут четко понимать, как действовать в случае непредвиденных рисков.

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О проекте

Приложение разработали в рамках проекта "Уменьшение Риска Катастроф и уязвимости населения в Восточной Украине". Инициатива реализуется консорциумом Уменьшение Риска под руководством французской неправительственной гуманитарной организации ACTED. Партнеры проекта – Луганская областная государственная администрация и Главное управление ДСНС Украины в Луганской области. Финансовую поддержку оказало Агентство США по международному развитию (USAID).