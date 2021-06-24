Lego планирует выпустить конструктор из переработанных бутылок

Производитель конструкторов Lego запускает производство игрушек из переработанного пластика, который будут собирать в США. Новый экологический продукт, изготовленный из ПЭТ-бутылок (полиэтилентерефталат) представят в течение двух лет.

Цель компании – создать конструктор, который не будет уступать по качеству традиционному Lego. Таким образом, люди смогут протестировать новинку и сделать выбор в пользу более экологичного продукта.

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Lego поставила перед собой амбициозную цель: к 2030 году производить все свои основные продукты из экологически чистых материалов. Компания разработала прототипы конструкторов из ПЭТ-бутылок с добавлением химикатов. Пока неизвестно, когда именно продукт поступит в продажу и в каком объеме.

Цифры

Lego производит от 110 до 120 миллиардов штук пластика в год. Сейчас около 80% изготавливается из ABS-пластика. Около 5% продуктов изготавливаются из полимера, поступающего из сахарного тростника. Компания выбрасывает около 1,2 миллиона тонн углерода в год, а примерно треть – от производства своих материалов. Lego имеет целью использовать переработанный пластик, чтобы уменьшить негативное влияние на окружающую среду. Кроме того, компания хочет использовать больше возобновляемых источников энергии в производстве.