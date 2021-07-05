Путешествие на поезде: в какие города украинцы чаще всего ездили в 2021 году
Источник:24 канал
Уже второй год мы живем в условиях карантинных ограничений, что вызваны пандемией COVID-19. Таким образом, украинцы начали активно открывать для себя просторы родной страны. Куда чаще всего путешествовали в 2021 году – читайте в материале.
Укрзализныця обнародовала перечень самых популярных поездов и направлений. Величественная и открыта столица, самобытная западная Украина, солнечные города у моря и побережья Днепра – уверяем, каждый сможет получить неповторимые эмоции и создать незабываемые воспоминания, не выезжая за границу.
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Самые популярные города в Украине: данные Укрзализныци
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Киев
Столица Украины всегда приветствует амбициозных карьеристов и вдохновенных туристов. Бесспорно, Киев – не для каждого. Однако, уверяем, город может предложить многочисленные варианты досуга для самого взыскательного путешественника.
Печерский район Киева / фото Unsplash
Недаром говорят, что "Киев любит деньги". Действительно, здесь есть где их тратить: роскошные отели, изысканные рестораны, светские мероприятия и мощные развлечения.
Ночной Киев / Фото Unsplash
Однако устроить незабываемый уикенд в столице "не на все деньги мира" может себе каждый рядовой турист. В Киеве вы найдете:
- многочисленные зеленые парки (парк "Феофания", Голосеевский парк, Мариинский парк)
- побережья Днепра (Оболонская набережная, набережная на Подоле)
- места must visit – Андреевский спуск, район Воздвиженка, Владимирская горка, фуникулер и пешеходный мост, Софиевский собор, Русановские фонтаны, Пейзажная аллея, ботанический сад;
- кафе с ароматным кофе и неповторимыми сладостями;
- рестораны на любой кошелек;
- вкусную уличную еду и напитки по демократичным ценам.
Родина-мать в Киеве / Фото freepikИнтересный досуг – залог комфортного путешествия в поезде! Укрзализныця совместно с партнерами запустила уникальную акцию для пассажиров Интерсити+. Оформляйте билет на поезд через ПриватБанк с картой Visa и получайте свободный доступ к онлайн-кинотеатру Sweet TV, что насчитывает более 5 тысяч фильмов! Высокое качество видео и бесперебойное покрытие – выбирайте направление и отправляйтесь в увлекательное путешествие!
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Харьков
Одно из крупнейших и самых мощнейших городов Украины, который сочетает величие многовековой архитектуры, современность новостроек и живописность природы.
Харьков / Фото Unsplash
Места must see: Французский бульвар; сад Шевченко; парк Горького; харьковская канатная дорога; Площадь конституции (с террасой в кафе) Лопанская набережная; стадион "Металлист".
Харьковская канатная дорога / Фото Unsplash
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Львов
Настоящая культурная столица Украины. Город, в котором время останавливается. Здесь хочется раствориться в красоте узких улочек и неповторимости архитектуры. Тот, кто однажды попал во Львов, точно захочет вернуться снова. Аромат кофе и шоколада, крафтовое пиво, авторские сладости и изысканная гастрономия.
Львов с высоты птичьего полета / Фото Unsplash
Места, которые стоит посетить во Львове:
- Площадь Рынок (предлагает множество кафе и ресторанов на любой вкус), а еще – неповторимую архитектуру и уютные маленькие улочки с запахом кофе и музыкой;
- Дворец Потоцких;
- Городская ратуша;
- Армянский квартал;
- Итальянский дворик;
- Музей пивоварения;
- Аптека-музей "Под золотым орлом".
Улица Львова / Фото Unsplash
Обязательно посетите спектакль в Оперном театре, прогуляйтесь по городу под музыкальное сопровождение уличных музыкантов и встретьте рассвет на Высоком замке.
Площадь рынок / Фото Unsplash
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Днепр
Город, который является важнейшим центром металлургической промышленности, машиностроения, аэрокосмического и ракетостроения. Днепр – главный торговый и промышленный центр Восточной Украины.
Днепр / Фото dniprograd
Здесь вы найдете такие захватывающие локации:
- Набережную Днепра;
- Монастырский остров;
- Жилой комплекс "Башни"
- Музей ретроавтомобилей "Машины времени";
- Музей "Парк ракет";
- Планетарий.
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Винница
Отправляйтесь в Винницу – город фонтанов, неповторимой архитектуры и исторических памятников. Усадьба Пирогова, ставка Гитлера, Водонапорная башня, Спасо-Преображенский кафедральный собор, Музей "Автомотовелофоторадио" – вы должны это увидеть! А прекрасным завершением насыщенного экскурсионного дня станет ужин с видом на яркое светомузыкальное шоу фонтанов на воде.
Винница / Фото pleddg
Три локации, которые поражают своими пейзажами:
- Остров Кемпа (Фестивальный). Он расположен возле набережной с фонтанами, а добраться до него можно на лодке;
- Село Сабаров – родина автора "Теней забытых предков" Михаила Коцюбинского. Сюда регулярно курсируют теплоходы. Уверяем, пейзажи Южного Буга не оставят вас равнодушными!
- Ботанический сад "Подолье": здесь цветут акации, сирени и можжевельники. Кроме того, в саду выращивают лекарственные растения.
Винницкие фонтаны / Фото moemisto.ua
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Запорожье
Запорожье / Фото Запорожского городского совета
Запорожье – это не только Запорожская Сечь, ДнепроГЭС и Дубовая роща. Город приветствует туристов, которые смогут открыть для себя его неизведанные просторы. Национальный заповедник "Хортица", Вознесеновский парк, беседка "Ласточкино гнездо", гранитный карьер, театр "Запорожские казаки", музей судоходства и многое другое.
Запорожье / Фото Запорожской облгосадминистрации
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Одесса
Город исторических, культурных и гастрономических локаций. В Одессе вас встретят простые и добрые люди, которые точно знают, что такое свобода. Неудивительно, ведь город на берегу моря – именно об этом. Уникальная многовековая архитектура, фирменный юмор и современные небоскребы: здесь можно провести незабываемые выходные не только в сезон, но и в любое время года.
Одесса / Фото Unsplash
Потемкинская лестница, Национальный театр оперы и балета, улица Дерибасовская – уникальные места, которые завораживают неповторимостью архитектуры. В то же время, проехав около 20 минут, вы можете познакомиться с совершенно другим альтер-эго Одессы – районом "Аркадия". Гости города в шутку называют его "украинским Лас-Вегасом". Изысканные рестораны и клубы, парк развлечений, брендовые магазины... Сюда ежегодно приезжают тысячи иностранцев, которые увлекаются величием, мощностью и роскошью города.
Ночная Одесса / Фото Unsplash
Конечно, неповторимые побережья станции Большого фонтана, "Ланжерона", "Дельфина", "Золотого берега", "Черноморки", и "Лузановки" всегда ждут вас.
Черное море в Одессе / Фото Unsplash
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Херсон
Херсон заслуженно считают "жемчужиной южной Украины". Его назвали в честь известной колонии – Херсонес. Сегодня город гармонично сочетает в себе элементы античности и современности.
Советуем обязательно посетить: Херсонскую крепость, Свято-Екатерининский собор, аллею влюбленных в Потемкинском сквере и набережную, где установлен памятник первым кораблям.
Херсон / Фото votpusk
Кроме того, в Херсонской области расположены уникальные живописные локации:
- Олешковские пески;
- Херсонские горы;
- развлекательный комплекс "Зеленые хутора Таврии";
- остров Джарылгач;
- Арабатская стрелка;
- биосферный заповедник "Аскания-Нова".
Остров Джарылгач / Фото Кирилловка.укр