Крюковский завод изготовит 100 вагонов для Укрзализныци

Предприятие "Крюковский вагоностроительный завод" заключил договор с Укрзализныцей на поставку 100 пассажирских вагонов. Заказ должны выполнить до конца июля 2022 года.

Предприятие получило авансовый платеж в размере 30% от суммы контракта – эти средства пойдут на закупку 50% комплектующих и материалов. По условиям договора первую партию вагонов, а именно – 10% от общего количества, должны поставить не позднее чем через 6 месяцев со дня получения предоплаты.

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Детали

В рамках соглашения завод изготовит для Укразализныци:

51 купейный вагон;

12 вагонов типа СВ;

20 купейных вагонов, оборудованных для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями;

17 купейных вагонов для перевозки пассажиров с инвалидностью в колесном кресле и купе начальника поезда.

Наблюдательный совет и правление, весь коллектив ПАО "КВСЗ" надеются на дальнейшую слаженную и плодотворную работу с нашим уважаемым заказчиком – Укрзализныцей, а также с партнерами по проекту – поставщиками материалов и комплектующих,

– отмечают на предприятии.

Отметим, ЧАО "КВСЗ" – мощный представитель украинского пассажирского вагоностроения. На заводе подчеркивают, что получение такого значительного по объемам заказа является красноречивым свидетельством того, что предприятие сохранило свой потенциал, готово к реализации поставленных задач и взятых на себя обязательств.

"При этом в Украине будут созданы рабочие места, а железная дорога и пассажиры получат современные вагоны отечественного производства", – говорится в сообщении.

Финансирование закупки 100 пассажирских вагонов на сумму более 3 миллиардов гривен предусмотрено за государственные средства с целью обновления пассажирского подвижного состава в 2021 году. Впервые за годы независимости Украины такое количество вагонов будет закуплено за средства государственного бюджета.