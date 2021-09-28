Компания Minimaliste представила уникальный дом на колесах Nomad
28 сентября 2021 , 23:44Читати новину українською
Источник:New Atlas
Канадская компания Minimaliste разработала дом на колесах, который выводит комфорт во время путешествий на новый уровень. Главная особенность Nomad – возможность использования в любое время года.
Длина домика составляет 7,3 метра, а площадь внутри – 15 квадратных метров. Вопреки тому, что он является чрезвычайно компактным, он хорошо выдерживает экстремальные погодные условия.
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Дом Nomad / Фото Minimaliste
Зоны в домике Nomad
- Спальня, высота потолка которой составляет 2,1 метра. В нее встроена кровать размера "queen-size";
- Кухня (является одновременно столовой и гостиной), которая вмещает до четырех человек. Здесь предусмотрены: холодильник, плита, духовка, микроволновка, стиральная машина и раковина;
- Сиденья, которые имеют встроенное место для хранения вещей, а также могут быть превращены в небольшую кровать;
- Ванная комната с туалетом, раковиной и душем.
Дом Nomad внутри / Фото Minimaliste
Сколько стоит
Стартовая цена дома на колесах Nomad составляет от 67 000 долларов.