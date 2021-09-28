Компания Minimaliste представила уникальный дом на колесах Nomad

Канадская компания Minimaliste разработала дом на колесах, который выводит комфорт во время путешествий на новый уровень. Главная особенность Nomad – возможность использования в любое время года.

Длина домика составляет 7,3 метра, а площадь внутри – 15 квадратных метров. Вопреки тому, что он является чрезвычайно компактным, он хорошо выдерживает экстремальные погодные условия.

Стоящее Студенты из Нидерландов разработали дом на колесах: он использует солнечную энергию

Дом Nomad / Фото Minimaliste

Зоны в домике Nomad

Спальня, высота потолка которой составляет 2,1 метра. В нее встроена кровать размера "queen-size"; Кухня (является одновременно столовой и гостиной), которая вмещает до четырех человек. Здесь предусмотрены: холодильник, плита, духовка, микроволновка, стиральная машина и раковина; Сиденья, которые имеют встроенное место для хранения вещей, а также могут быть превращены в небольшую кровать; Ванная комната с туалетом, раковиной и душем.

Дом Nomad внутри / Фото Minimaliste

Сколько стоит

Nomad может работать в автономном режиме, а также имеет дополнительную солнечную батарею. Система кондиционирования воздуха помогает поддерживать комфортную температуру. Высокий уровень герметичности гарантирует, что она хорошо будет работать как в жару, так и в холод.

Стартовая цена дома на колесах Nomad составляет от 67 000 долларов.