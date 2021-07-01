Компания DroneUA запускает дронпорты в Украине

DroneUA, специализирующаяся на поставках беспилотных решений, начинает испытания дронпортов. Это инновационное решение, предназначенное для сферы коммерческой безопасности.

Ожидается, что в 2022 году на территории Украины появится 200 дронпортов. Кроме того, на базе этих систем будут внедрять решения для каждой отрасли, где необходима помощь, в частности – сельского хозяйства и борьбы с рейдерством.

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О решении

Дронпорты – это автономные системы, позволяющие разместить беспилотники на удаленном объекте и управлять ими дистанционно, или выполнять миссии автономно. Они способны в автоматическом режиме создавать скрипты облета территории и запускать тот или иной сценарий реагирования в ответ на нарушение периметра, срабатывание сигнализации или приняв любой другое сообщение. При этом, беспилотник может выполнять свои миссии как в полном автоматическом режиме, так и в режиме контроля оператором в реальном времени.

Решение является важным и эффективным, ведь:

обеспечивает клиенту возможность улучшить качество работы своей команды в сфере безопасности и получить дополнительные возможности по реагированию на внеплановые ситуации;

позволяет сократить время нахождения персонала на потенциально опасном объекте и значительно повышает скорость реагирования – это существенно снижает риски для предприятий и территорий, требующих охраны;

определяет проблему, оценивает риски и помогает координировать наземную команду, даже пока она еще находится в пути;

подходит для работы с самыми популярными дронами, представленными на рынке Украины – это беспилотники серии Mavic, Phantom, а также коммерческие платформы Matrice 300 от DroneUA, сочетающиеся с различными полезными нагрузками для увеличения диапазона работ.

Дронпорты будут тестировать в направлениях публичной безопасности, энергетики и условиях реагирования на чрезвычайные ситуации. Компания стремится корректно взаимодействовать с государственными органами власти для выполнения работ согласно правилам эксплуатации воздушного пространства Украины.