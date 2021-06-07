Мастер маникюра: в магазине в США появился робот, который красит ногти – видео

Американская компания Clockwork, которая базируется в Сан-Франциско, создала робота-мастера маникюра. Разработчики утверждают, что это – первое такое устройство в мире.

По размерам он – чуть больше, чем микроволновая печь. Чтобы покрыть ногти лаком, "мастеру" нужно всего 10 минут.

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Сейчас робот только красит ногти, но не подстригает и не полирует их. Однако разработчики допускают, что совсем скоро смогут "научить" его и этому.

В Clockwork отметили, что разрабатывают роботов, которые "призваны освободить людей от повседневных рутинных задач".

Первое устройство установили в магазине в районе Марина в Сан-Франциско. Клиенты будут платить за его тестирование 7,99 доллара (примерно 217 гривен по состоянию на 7 июня).

Впоследствии инновационная разработка будет доступна в офисах, розничных магазинах и многоквартирных домах. Впрочем, цена вырастет до 10 долларов, пишет The New York Times.

Пользовательница тик-тока Элисса Марклин показала, как робот Clockwork недавно делал ей новый маникюр. "Жить в будущем", – так она подписала видео.

Как работает робот-мастер маникюра: смотрите видео