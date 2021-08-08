Компания Amazon отложила возвращение сотрудников в офисы: новая дата

Крупнейший мировой онлайн-ритейлер Amazon заявил, что сотрудники компании вернутся в офисы не раньше января 2022 года. Основная причина – вспышки заболеваемости COVID-19, вызванные новым дельта-штаммом.

Ранее Amazon планировала вернуться к обычному режиму работы в сентябре 2021 года. В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией компания определила новую дату – 3 января 2022 года. Решение распространяется как на работников США, так и на команды в других странах.

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Мы продолжаем следовать указаниям региональных властей и работать с организациями здравоохранения, прислушиваясь к советам и рекомендациям, чтобы создать безопасную рабочую среду для наших команд,

– говорится в сообщении руководства компании.

Amazon – не первая компания, которая откладывает выход сотрудников в офис. Ранее с соответствующими заявлениями выступили Apple и Uber. Более того, Facebook, Google, Microsoft и Netflix инвестировали в обязательную вакцинацию сотрудников от COVID-19.