Комфортное путешествие в поезде: полезные лайфхаки для пассажиров

Путешествие в поезде может быть не просто путешествием из одного места в другое. Несколько часов, проведенных в дороге, – отличный способ отдохнуть от рабочих звонков и рутины и сосредоточиться на себе и своих мыслях.

На что стоит обратить внимание, чтобы ваша поездка в поезде прошла беззаботно и комфортно, – читайте дальше.

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Как сделать поездку комфортной

Возьмите удобную одежду и тапочки

Для комфортного пребывания в поезде важна прежде всего удобная одежда. Особенно, если вам предстоит длительный переезд. Летом – возьмите с собой любимую футболку и легкие шорты. Зимой – не забудьте пару теплых носков. И помните, что всегда можно попросить у проводника дополнительный плед.

Кроме этого, стоит взять с собой и домашние тапочки. Когда нужно отойти, например, чаем или кофе, гораздо легче надевать или снимать их, а не повседневную обувь.

Посмотрите любимый фильм

Если переезд в другой город занимает от 2 часов, это прекрасная возможность, чтобы посмотреть любимую комедию или фильм, на который никогда не хватало времени. Чтобы полностью сосредоточиться на просмотре, рекомендуем вам взять с собой шумозащитные наушники.



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Возьмите с собой интересную книгу

Если же вы хотите отдохнуть от гаджетов, предлагаем вам еще альтернативный вариант – почитать книгу. Это может быть, например, художественное произведение, которое захватит своим сюжетом и вы будете "глотать" страницу за страницей, пока не прибудете к месту назначения. Или же мотивационная книга, которая поможет сосредоточиться на собственных идеях и их воплощении в реальность.

Возьмите в поезд беруши и маску для сна

Если вы знаете, что у вас чуткий сон или вы устали и можете просыпаться через любой резкий звук, приобретите перед поездкой беруши. Это спасет вас и от шумных "соседей" и всех лишних посторонних звуков, которые могут побеспокоить.

Создавать дискомфорт ночью может и освещение, которое включается, когда поезд прибывает на очередную станцию. Да, оно приглушенное и не яркое. Однако, используйте маску для сна, если не хотите лишний раз отвлекаться.

Другие практические советы

Если есть возможность, покупайте билеты заранее

Купив билет за несколько недель до запланированной даты поездки, вы как минимум сможете обеспечить себе возможность выбрать то место, которое вам нравится. Ведь со временем "козырные" билеты раскупают. При покупке билетов помните, что нижние полки – это нечетные места, верхние – четные. Боковые начинаются с №37 по №54, причем №37 и №38 расположены у в туалет.

Конечно, никто не застрахован от необходимости запрыгнуть в "последний вагон" (как в переносном, так и в прямом смыслах) и приобрести билет в канун, а то и за несколько минут до отправления поезда. Впрочем, если это не такой случай и вы просто никак не возьметесь за планирование путешествия, советуем не медлить.

Всегда проверяйте информацию, указанную на билете

Тщательно проверяйте дату и время отправления поезда, указанные на билетах. Это поможет избежать недоразумений во время посадки. Кроме этого, обращайте внимание, правильно ли написано имя. Действующие правила Укрзализныци позволяют до 3 ошибок в написании имени и фамилии пассажира.

Пользуйтесь приложением Приват24 и покупайте билеты онлайн

Чтобы оптимизировать время и не тратить его на стояние в очереди, рекомендуем идти нога в ногу с современными технологиями. Ведь вместо того, чтобы тратить время на близости к железнодорожным кассам и в обратную сторону, можно потратить только 5 минут для того, чтобы сделать все в интернете.

Что делать, если нужных билетов нет

Воспользуйтесь услугой "Мониторинг билетов"

Эта услуга от ПриватБанка позволяет бесплатно отслеживать свободные места на поезд в случае их отсутствия. Пассажир может самостоятельно выбрать, что произойдет, если появятся билеты на нужный поезд. Его могут об этом просто проинформировать или выкуп билета произойдет автоматически, а деньги будут списаны с банковской карты клиента. Подать запрос на мониторинг билетов можно на сайте bilet.pb.ua или через вебверсию Приват24, а также в отделении банка.

Поиск билетов в/из соседней станции

Если же нужных билетов с крупноузловой станции нет, можно поискать билеты с посадкой на станцию ​​раньше. При этом, ехать никуда не придется. Сесть на поезд можно будет в городе, в котором вы находитесь. Например: если вам нужно место в поезде Днепр – Киев, попробуйте поискать его по направлению Запорожье – Киев. Купив билет из Запорожья, вы сможете подсесть в Днепре. На сайте bilet.pb.ua можно выбрать опцию "Искать в/из соседней станции", в таком случае не придется самостоятельно вручную искать ближайшее возможное место посадки.



На сайте bilet.pb.ua есть различные возможности для поиска билетов / Скриншот

Поиск билетов с пересадкой

Кроме этого, пассажиры могут совершить поездку с пересадкой, если нет мест на поезд. Чтобы запланировать путешествие, нужно указать нужное место отправления и прибытия и нажмите кнопку "Поиск маршрутов с пересадкой" на сайте bilet.pb.ua или сказать об этом продавцу в железнодорожных кассах.

Услуга "Гарантированный возврат"

Это дополнительная платная услуга от ПриватБанка, которую можно выбрать при покупке билета, стоимостью более 100 гривен. Если пассажиру нужно будет вернуть билет, ему возместят 100% суммы, в которую он ему обошелся. Цена услуги зависит от стоимости конкретного билета – от 11 до 19% его стоимости. Такая опция подойдет для людей, которые не знают своих точных планов, но переживают, что билеты по их направлении могут раскупить в ближайшее время.