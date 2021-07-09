На що варто звернути увагу, аби ваша поїздка у потязі пройшла безтурботно й комфортно, – читайте далі.

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Як зробити поїздку комфортною

Візьміть зручний одяг і тапочки

Для комфортного перебування у поїзді важливий насамперед зручний одяг. Особливо, якщо вас чекає тривалий переїзд. Влітку – візьмуть з собою улюблену футболку та легкі шорти. Взимку – не забудьте пару теплих шкарпеток. І пам'ятайте, що завжди можна попросити у провідника додатковий плед.

Крім цього, варто взяти з собою й домашні тапочки. Коли потрібно відійти, наприклад, за чаєм або кавою, їх набагато легше взувати чи знімати, ніж повсякденне взуття.

Подивіться улюблений фільм

Якщо переїзд в інше місто займає від 2 годин, це чудова нагода, аби подивитися улюблену комедію або фільм, на який ніколи не вистачало часу. Щоб повністю зосередитися на перегляді, рекомендуємо вам взяти із собою шумозахисні навушники.

Мандрувати потягом тепер стало ще комфортніше! Насолоджуйтесь дорогою, переглядаючи улюблене кіно. Адже Укрзалізниця спільно із Visa, ПриватБанком та Sweet TV підготували для пасажирів Інтерсіті+ особливу акцію. Ви зможете отримати безкоштовний доступ до близько 5 тисяч фільмів на Sweet TV, якщо оформите проїзний квиток через ПриватБанк.



Дивіться фільми у дорозі на Sweet TV / Фото з фейсбук-сторінки ПриватБанку

Візьміть з собою цікаву книжку

Якщо ж ви хочете відпочити від ґаджетів, пропонуємо вам ще альтернативний варіант – почитати книгу. Це може бути, наприклад, художній твір, який захопить своїм сюжетом й ви "ковтатимете" сторінку за сторінкою, поки не прибудете до місця призначення. Або ж і мотиваційна книга, яка допоможе зосередитися на власних ідеях та їхньому втіленні у реальність.

Візьміть у потяг беруші та маску для сну

Якщо ви знаєте, що у вас чутливий сон чи ви втомлені й можете прокидатися через будь-який різкий звук, придбайте перед поїздкою беруші. Це врятує вас і від шумних "сусідів" та усіх зайвих сторонніх звуків, які можуть потурбувати.

Створювати дискомфорт вночі може й освітлення, яке вмикається, коли потяг прибуває на чергову станцію. Так, воно приглушене і не яскраве. Втім, використовуйте маску для сну, якщо не бажаєте зайвий раз відволікатися.

Інші практичні поради

Якщо є можливість, купуйте квитки завчасно

Придбавши квиток за кілька тижнів до запланованої дати поїздки, ви щонайменше зможете забезпечити собі можливість обрати те, місце, яке вам до вподоби. Адже з часом "козирні" квитки розкуповують, натомість залишаються лише бокові місця або №37 (біля туалету). При покупці квитків пам'ятайте, що нижні полиці – це непарні місця, верхні – парні. Бокові починаються з 37 по 54, причому №37 і №38 розташовані біля у туалету.

Звісно, ніхто не застрахований від необхідності застрибнути в "останній вагон" (як у переносному, так і у прямому значеннях) та придбати квиток у переддень, а й то й за кілька хвилин до відправлення потяга. Втім, якщо це не такий випадок і ви просто ніяк не візьметеся за планування мандрівки, радимо не зволікати.

Завжди перевіряйте інформацію, вказану на квитку

Ретельно перевіряйте дату та час відправлення потяга, вказані на квитках. Це допоможе уникнути непорозумінь під час посадки. Крім цього, звертайте увагу, чи правильно написане ім'я. Чинні правила Укрзалізниці дозволяють до 3 помилок у написанні імені та прізвища пасажира.

Користуйтесь додатком Приват24 та купуйте квитки онлайн

Аби оптимізувати час й не витрачати його на простоювання у черзі, рекомендуємо йти нога у ногу із сучасними технологіями. Адже замість того, аби витрачати час на добирання до залізничних кас та у зворотній бік, ви можете потратити лише 5 хвилин для того, аби зробити все в інтернеті.

Що робити, якщо потрібних квитків немає

Скористайтеся послугою "Моніторинг квитків"

Ця послуга від ПриватБанку дозволяє безкоштовно відстежувати вільні місця на поїзд у разі їх відсутності. Пасажир може самостійно обрати, що відбудеться, якщо з’являться квитки на потрібний потяг. Його можуть про це просто проінформувати або ж викуп квитка відбудеться автоматично, а гроші будуть списані з банківської карти клієнта. Подати запит на моніторинг квитків можна на сайті bilet.pb.ua або через вебверсію Приват24, а також у відділенні банку.

Пошук квитків з/до сусідньої станції

Якщо ж потрібних квитків з великовузлової станції немає, можна пошукати квитки з посадкою на станцію раніше. При цьому, їхати нікуди не доведеться. Сісти на потяг можна буде у місті, в якому ви перебуваєте. Наприклад: якщо вам потрібне місце у потязі Дніпро – Київ, спробуйте пошукати його за напрямком Запоріжжя – Київ. Придбавши квиток із Запоріжжя, ви зможете підсісти у Дніпрі. На сайті bilet.pb.ua можна обрати опцію "Шукати з/до сусідньої станції", в такому разі не доведеться самостійно вручну шукати найближче можливе місце посадки.



На сайті bilet.pb.ua є різні можливості для пошуку квитків / Скриншот

Пошук квитків з пересадкою

Крім цього, пасажири можуть здійснити поїздку з пересадкою, якщо немає місць на потяг. Аби запланувати подорож, потрібно вказати потрібне місце відправлення та прибуття й натиснути кнопку "Пошук маршрутів з пересадкою" на сайті bilet.pb.ua або ж сказати про це продавцю у залізничних касах.

Послуга "Гарантоване повернення"

Це додаткова платна послуга від ПриватБанку, яку можна обрати під час купівлі квитка, вартістю понад 100 гривень. Якщо пасажиру потрібно буде повернути квиток, йому відшкодують 100% суми, в яку він йому обійшовся. Ціна послуги залежить від вартості конкретного квитка – від 11 до 19% його ціни. Така опція підійде для людей, які не знають своїх точних планів, але переживають, що квитки за їхнім напрямком можуть розкупити найближчим часом.