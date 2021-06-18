Китайцы построили 10-этажный дом за 28 часов: потрясающее видео

В Китае собрали многоэтажный дом по фантастическое время – всего лишь за 28 часов 45 минут. Этот проект воплотила в реальность компания Broad Group.

Все это стало возможным благодаря системе сборных конструкций Living Building. Ее используют, в частности, для строительства гостиниц, больниц и жилых зданий.

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Living Building – что это такое

Фактически она предполагает "сбор" дома из отдельных блоков. Преимущества этой системы – компактность и мобильность. Ведь размеры каждого строительного модуля в сборе – такие же, как и транспортный контейнер.

Living Building разработали так, чтобы блоки было легко транспортировать и устанавливать. Ее компоненты скрепляют уже на месте. Строительные модули состоят из конструкции из нержавеющей стали. Электропроводку и вентиляцию монтируют еще на заводе

Как в Китае строили дом за сутки: смотрите видео​

Что говорят разработчики

В Broad Group заверили, что такие модули в 10 раз легче и в 100 раз прочнее, чем альтернативы, к которым привыкли люди. Еще одним из преимуществ там называют стоимость. Мол, она будет ниже, чем у "здания из углеродистой стали", одновременно потребление энергии будет низкое.



Результат работ после более 22 часов / Скриншот с видео Broad Group

Разработчики отметили, что сборные конструкции, которые использовали при строительстве, не просто крепкие, но и сейсмостойкие. К тому же, при необходимости их можно будет разобрать, переместить в другое место и собрать заново.

Чтобы собрать многоэтажку за такой рекордный отрезок времени, китайская компания привлекла группу специалистов и 3 строительные краны.