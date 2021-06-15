В Киеве разработали пешеходный маршрут с AR-инсталляциями

В Киеве запустили пешеходный маршрут с AR-инсталляциями. Это совместный проект креативного агентства ANGRY и посольства Швеции.
Новейший маршрут проходит от Национального музея истории Украины вдоль пейзажной аллеи и до Арки дружбы народов. Церемония открытия маршрута приурочена ко Дням Швеции в Украине 2021.
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Пешеходный маршрут с AR-инсталляциями / Фото VECTOR
Детали
- на маршруте представлено 6 точек с AR-эффектами;
- каждая зона олицетворяет одну из ценностей, которые объединяют граждан Украины и Швеции: экологичность, равенство, инновационность, разнообразие, инклюзивность, дружественность;
- на локациях можно сделать фото, а также снять видео с AR-эффектами;
- произведения будут доступны с 6 июня по 1 июля.