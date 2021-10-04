В Киеве продолжается строительство Оболонского моста: красноречивое видео

В Киеве продолжается реализация важного инфраструктурного проекта – пешеходного Оболонского моста. Строительство показали с высоты птичьего полета.

Автор видео продемонстрировал, как выглядит будущий путепровод – там сейчас идут работы. Кроме того, зрителю предлагают насладиться панорамой Оболони.

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О строительстве

Подготовительные работы в рамках строительства стартовали 3 августа. Речь идет о мостовом переходе с улицы Приречной. Сейчас специалисты завершают монтаж последней опоры моста на Оболонский остров. Система мостов соединит Оболонский остров, парк "Наталка" и выход на улицу Приречная между заливами Собачье Устье и Оболонь.

Технические характеристики:

ожидается, что длина нового моста будет составлять почти 72,5 метра;

ширина будет достигать 4,5 метра;

предварительно, площадь твердого покрытия моста – 290,6 квадратных метров;

будет иметь три пролета;

конструкция будет опираться на 4 опоры, две из которых будут расположены в проливе.

Строительство объекта оценивается в 24,3 миллиона гривен. Работы планируют завершить до конца 2021 года.

Как строят Оболонский пешеходный мост: видео