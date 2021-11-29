Мероприятие открыл ректор института Михаил Згуровский. Его посетило множество людей, в частности – внучка Бориса Патона с семьей.

Интересно Уникальные и перспективные: инновационные разработки украинцев, которые вскоре покорят весь мир

Кто такой Борис Евгеньевич Патон Выдающийся украинский ученый и изобретатель. Специалист по сварочным процессам, металлургии и технологии металлов. Доктор технических наук (1952), Президент НАН Украины (1962 – 2020), дважды Герой Социалистического Труда, первый награжден отличием "Герой Украины". Всю жизнь занимался КПИ имени Игоря Сикорского, уделял значительное внимание сохранению исторической памяти для следующего поколения, способствовал открытию Государственного политехнического музея.

Детали мероприятия

В рамках события открыли:

памятник ученому, автором которого является скульптор Анатолий Валиев;

мемориальную доску на доме, где родился и проживал изобретатель;

доску в связи с присвоением Государственному политехническому музею имени Бориса Патона.

Мемориальная доска на доме, где проживал ученый / Фото пресс-службы Соломенской РГА в Киеве

Государственному политехническому музею присвоили имя Бориса Патона / Фото пресс-службы Соломенской РГА в Киеве

Научная деятельность Бориса Патона способствовала мировому признанию отечественной науки. Его выдающиеся достижения – это наше национальное сокровище, которое мы должны беречь, уважать и передавать по наследству,

– говорится в сообщении.

Напоследок, Борис Патон прожил свою жизнь во имя науки. Украина гордится его колоссальным трудом, исследованиями и открытиями. Герой, навсегда вошедший в историю.