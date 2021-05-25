В Кабмине объяснили, когда в Украине впервые могут произойти электронные выборы

Электронные выборы в Украине - это реально. Впрочем, состояться они смогут только после того, как все государственные услуги полностью будут доступны онлайн.

Говорится о доступе к ним в приложении "Действие". Такое мнение высказал вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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Что министр говорит о временных рамках

По его словам, власть не ставит перед собой цель организовать электронное голосование. Это, скорее, будет следствием, но не целью.

Наша цель – оцифровать все 100% услуг. Тогда люди будут пользоваться и доверять, они сами попросят электронные выборы,

– отметил Федоров.

При этом, вице-премьер убежден, что говорить об электронном голосовании, например, на выборах президента в 2024 году – еще рано.

Ведь он прогнозирует, что оцифровать все госуслуги удастся до конца 2023 года. Тогда, мол, и стоит принимать окончательное решение.

"Не хочу даже сейчас никого этой темой раздражать, завышать или занижать ожидания. Лучше говорить об электронных услуги 100%", – подытожил чиновник.

Зеленский об е-выборах

Украинский президент Владимир Зеленский еще в апреле 2020 заявил, что поставил перед собой задачу провести электронные выборы главы государства.

Тогда политик отметил, что так уже голосуют, в частности, в Эстонии. По его словам, Украина имеет все шансы войти в тройку самых стран в диджитализации.