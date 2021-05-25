Мовиться про доступ до них у застосунку "Дія". Таку думку висловив віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Цікаво Не потрібно давати хабарі, потрібно платити за інтернет, – Зеленський про диджитал-революцію

Що міністр сказав про часові рамки

За його словами, влада не ставить перед собою ціль організувати електронне голосування. Це, скоріше, буде наслідком, але не метою.

Наша мета – оцифрувати всі 100% послуг. Тоді люди будуть користуватися й довіряти, вони самі попросять електронні вибори,

– наголосив Федоров.

При цьому, віцепрем'єр переконаний, що говорити про електронне голосування, наприклад, на виборах президента у 2024 році – ще зарано.

Адже він прогнозує, що оцифрувати усі держпослуги вдасться до кінця 2023 року. Тоді, мовляв, і варто ухвалювати фінальне рішення.

"Не хочу навіть зараз нікого цією темою дратувати, завищувати чи занижувати очікування. Краще говорити про електронні послуги 100%", – підсумував урядовець.

Зеленський про е-вибори

Український президент Володимир Зеленський ще у квітні 2020 року заявив, що поставив перед собою завдання провести електронні вибори глави держави.

Політик зауважив, що так вже голосують, зокрема, в Естонії. За його словами, Україна має всі шанси увійти у трійку найпрогресивніших країн у диджиталізації.