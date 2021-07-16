Юный изобретатель разработал мотоцикл, который работает на болотном горючем:хочет спасти планету

Студент из Нидерландов изобрел новейший способ заправки мотоцикла. Он добывает горючее из болота.

Парень разработал байк, который работает на болотном газе. Он собирает метан в течение 8 часов – этого достаточно, чтобы проехать 12 миль. Юный инженер-изобретатель убежден, что это весомый вклад в спасение природы.

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Как это работает

Студент-инженер Гийс Шалкс сконструировал мотоцикл, работающий на метане, только что собранном с придорожных болот. Главная цель изобретателя – жить в более экологичном мире. Разработка получила название Sloot Motor. Байк работает на только что собранном болотном метане, который находится в гигантском резервуаре, прикрепленном к задней части мотоцикла.

Дело в том, что пруды и мелкие водоемы во время распада органических соединений выделяют природный газ – метан. Чтобы собрать его, парень создал специальную плавучую конструкцию. Позже парень присоединяет шланг от насоса к цилиндру, в котором скапливается газ, и выкачивает его оттуда. Наконец, он перемещает его в капсулу на своем мотоцикле.

"Чтобы заправить полный бак, мне нужно провести в болоте около восьми часов. Но они самые ценные в моей жизни. Я горжусь этим", – рассказывает Гийс.

Для Шалкса такие проекты, как Sloot Motor, направлены на переориентацию отношения человека к технологиям.

Если мир, в котором мы живем, – причина глобального распада, чрезмерной добычи ресурсов и неравенства, то почему мы продолжаем двигаться в этом направлении? Мы пользуемся всеми благами цивилизации, несмотря на последствия, которые они несут окружающей среде, надеюсь, что именно эти технологии нас спасут,

– убежден изобретатель.

Студент разработал мотоцикл, работающий на болотном горючем: видео