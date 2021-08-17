Jetpack Aviation вскоре запустит в продажу свой летающий мотоцикл: сколько будет стоить
Источник:Robb Report
Калифорнийский стартап Jetpack Aviation, специализирующаяся на воздушном такси, готовится к запуску первого в мире летающего мотоцикла. Разработчики заявили, что научно-фантастический скайбайк Speeder уже прошел летные испытания.
Ожидается, что аэроцикл появится в продаже до 2023 года. Испытания экспериментальной версии Speeder 2.0 запланированы на начало 2022 года.
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О летающий мотоцикл
Speeder – это уникальный летающий мотоцикл с реактивным двигателем. Специалисты компании разработали для транспортного средства программу управления полетом для контроля и регулирования тяги. В результате они представили интуитивно понятную систему, которая работает как обычный мотоцикл и автоматически стабилизирует машину в полете.
Мотоцикл может взлетать и приземляться вертикально с большинства поверхностей примерно в том же пространстве, которое занимает автомобиль. К слову, его можно запрограммировать на автономный полет. Летучий байк будет оснащен 12-дюймовым навигационным экраном и радиосистемой.
Команда готовит две версии летучего мотоцикла:
- Сверхлегкая версия, которая:
- не требует лицензии пилота;
- имеет ограничения скорости – 96 километров в час;
- может находиться в полете 15 минут.
- Экспериментальная версия, которая:
- требует базовую лицензию пилота;
- будет развивать до 402 километров в час;
- время в полете – около 35 минут.
Цена
Летучий скайбайк Speeder будет стоить около 381 000 долларов. Компания уже принимает предварительные заказы.