Jetpack Aviation вскоре запустит в продажу свой летающий мотоцикл: сколько будет стоить

Калифорнийский стартап Jetpack Aviation, специализирующаяся на воздушном такси, готовится к запуску первого в мире летающего мотоцикла. Разработчики заявили, что научно-фантастический скайбайк Speeder уже прошел летные испытания.

Ожидается, что аэроцикл появится в продаже до 2023 года. Испытания экспериментальной версии Speeder 2.0 запланированы на начало 2022 года.

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О летающий мотоцикл

Speeder – это уникальный летающий мотоцикл с реактивным двигателем. Специалисты компании разработали для транспортного средства программу управления полетом для контроля и регулирования тяги. В результате они представили интуитивно понятную систему, которая работает как обычный мотоцикл и автоматически стабилизирует машину в полете.

Мотоцикл может взлетать и приземляться вертикально с большинства поверхностей примерно в том же пространстве, которое занимает автомобиль. К слову, его можно запрограммировать на автономный полет. Летучий байк будет оснащен 12-дюймовым навигационным экраном и радиосистемой.

Команда готовит две версии летучего мотоцикла:

Сверхлегкая версия, которая:

не требует лицензии пилота;

имеет ограничения скорости – 96 километров в час;

может находиться в полете 15 минут.

Экспериментальная версия, которая:

требует базовую лицензию пилота;

будет развивать до 402 километров в час;

время в полете – около 35 минут.

Цена

В будущем компания намерена представить коммерческие версии для военных и организаций общественной безопасности.

Летучий скайбайк Speeder будет стоить около 381 000 долларов. Компания уже принимает предварительные заказы.