На шаг ближе: Jetpack Aviation испытала летающий мотоцикл

Стартап Jetpack Aviation, базирующийся в Калифорнии, провел тестовые испытания своей новой разработки – аэроцикла Speeder. Уникальный продукт призван помочь сделать работу скорой помощи, пожарных и военных более оперативной и эффективной.

Первый аэроцикл Speeder P1 уже готов к полноценному полету. Сейчас компания работает над разработкой и тестированием следующих прототипов.

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Что известно

Компания JPA, специализирующаяся на производстве реактивных ранцев, объединила систему от своего "джетпака" с конструкцией, близкой к традиционному квадрокоптеру. Инженеры заменили вращающиеся роторы на подвижные турбины. Так, при взлете они располагаются вертикально, а впоследствии – переключаются на горизонтальный режим.

Ожидается, что аэроцикл можно будет легко реконфигурировать, поэтому в соответствии с техническими требованиями и условиями использования заказчика будет меняться продолжительность полета, скорость и грузоподъемность. Предварительно, военная версия летающего мотоцикла сможет разгоняться до 480 километров в час.

Мы подтвердили, что Speeder может взлетать, набирать высоту, делать повороты. Аэроцикл может стабильно задерживаться на месте с помощью LiDAR – и делает он это хорошо и точно. Сейчас он медленно дрейфует, может быть, на фут в течение пяти минут, но вы можете толкнуть его палкой – тогда он пошатнется, а затем вернется туда, где был сначала, – рассказал гендиректор компании Дэвид Мейман.

Все "спидеры" работают на газе или дизеле. Однако в долгосрочной перспективе разработчики планируют перейти на углеродного-нейтральные альтернативы.

Сейчас компания завершает этап испытания базовой конструкции Speeder P1 и переходит к сборке прототипа P1.5. Алюминиевую конструкцию в нем заменят на углеродное волокно, поэтому аэроцикл станет легче. Впоследствии команда проанализирует полеты Speeder P1.5 с целью разработки Speeder P2 – последнего прототипа перед коммерциализацией летучего мотоцикла. Летные испытания P2, в которых примет участие пилот-человек, запланированы на первую половину 2022 года.