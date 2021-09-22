Ведущие разработчики убеждены, что транспорт будущего должно быть: экологическим, доступным и мощным. Поэтому предлагаем вашему вниманию разработки, которые сейчас кажутся чем-то фантастическим, однако вскоре – они станут привычной обыденностью.

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5 новинок, которые изменят наше будущее

1. Водородный авиалайнер H2ERA

Разработкой регионального самолета H2ERA, который будет работать на водородных топливных элементах, занимается британская компания Electric Aviation Group (EAG). Ожидается, что такой подход поможет обеспечить нулевые выбросы парниковых газов.

Самолет H2ERA / Фото EAG

В течение следующих 3 – 4 лет специалисты будут работать над доведением систем до шестого уровня технологической готовности. Демонстрационный полет запланирован на 2026 год.

2. Сверхмощная система Hyperloop

Швейцарский стартап SwissPod намерен разработать сверхмощную транспортную систему Hyperloop – она ​​обещает беспрецедентно высокую скорость перевозок. К примеру, пассажиров и грузы из Женевы в Цюрих смогут доставить всего за 17 минут, а из Нью-Йорка в Вашингтон – за 30 минут. Кроме того, проект призван значительно снизить углеродные выбросы. Разработчики уже построили миниатюрный прототип трассы шириной 130 футов.

Система Hyperloop компании SwissPod: видео

4. Скоростной электрокатер Arc One Компания Arc Boat разрабатывает первый коммерческий электрический скоростной катер. Над реализацией проекта активно работают бывшие сотрудники компании Илона Маска SpaceX. Ожидается, что электрокатер будет почти бесшумным и сможет разгоняться до 64 километров в час. Разработка является чрезвычайно важной, ведь традиционные лодки с бензиновым или дизельным двигателем негативно влияют на окружающую среду.

Скоростной электрокатер Arcboat / Фото Arcboat

5. Водородный поезд Coradia iLint

Французская компания Alstom провела испытания своего уникального поезда. Coradia iLint – первый в мире водородный поезд. В наше время водородные решения имеют ключевое значение для всего мира. Прежде всего, широкое применение экологически чистых технологий в транспорте позволит сократить выбросы углерода в атмосферу.

Водородный поезд Coradia iLint: видео