Японские ученые напечатали кусок говядины на биологическом 3D-принтере

Команда ученых из Японии напечатала на трехмерном биопринтере кусок говядины Вагю. Для этого они использовали стволовые клетки коров.

Напечатанный стейк выглядит точно как настоящий, передавая специфическое расположение мышц и жира. Исследователи верят, что эта технология может стать альтернативой традиционно выращенной говядине.

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Печать говядины Вагю

Для создания мяса команда ученых из Университета Осаки использовали 2 типа стволовых клеток из определенных пород коров Вагю. Манипулируя ими, они смогли "уговорить" их превратиться в каждый тип клеток, необходимый для выращивания мяса. Отдельные волокна мышц, жира и кровеносных сосудов были бионапечатаны слоями, которые повторяли идеальный вырез Вагю.

Используя гистологическую структуру говядины Вагю как схему, мы разработали метод 3D-печати, который может создавать индивидуальные сложные структуры,

– сказал ведущий автор исследования Дон-Хи Кан.

Но какое мясо на вкус – пока остается загадкой.



Напечатанная говядина / Фото Resou Osaka

Чем ценна говядина Вагю