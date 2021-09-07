Японские ученые напечатали кусок говядины на биологическом 3D-принтере
Источник:Resou Osaka
Команда ученых из Японии напечатала на трехмерном биопринтере кусок говядины Вагю. Для этого они использовали стволовые клетки коров.
Напечатанный стейк выглядит точно как настоящий, передавая специфическое расположение мышц и жира. Исследователи верят, что эта технология может стать альтернативой традиционно выращенной говядине.
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Печать говядины Вагю
Для создания мяса команда ученых из Университета Осаки использовали 2 типа стволовых клеток из определенных пород коров Вагю. Манипулируя ими, они смогли "уговорить" их превратиться в каждый тип клеток, необходимый для выращивания мяса. Отдельные волокна мышц, жира и кровеносных сосудов были бионапечатаны слоями, которые повторяли идеальный вырез Вагю.
Используя гистологическую структуру говядины Вагю как схему, мы разработали метод 3D-печати, который может создавать индивидуальные сложные структуры,
– сказал ведущий автор исследования Дон-Хи Кан.
Но какое мясо на вкус – пока остается загадкой.
Напечатанная говядина / Фото Resou Osaka
Чем ценна говядина Вагю
- Вагю в переводе означает "японская корова". По сути, это общее название особых мясных пород коров, склонных с интенсивной мраморности. Такой результат достигается благодаря идеально подобранному и сбалансированному откорму.
- Мясо Вагю имеет ни с чем не сравнимый сладковатый аромат, похожий на запах персика или кокосового ореха.
- Польза деликатесной мраморной говядины сложно недооценить. Она богата жирами, белками и содержит небольшое количество углеводов, поэтому набрать вес при употреблении этого удивительного мяса просто невозможно.
- Жир в вагю благодаря уникальному химическому составу нисколько не вредит организму, а наоборот, благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему человека. Кроме того, в мясе практически нет холестерина.
- Говядина Вагю также содержат аминокислоты, витамины группы В, холин, железо и другие макроэлементы, что способствуют повышению гемоглобина, иммунитета и жизненного тонуса.