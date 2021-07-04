Израильская компания показала первый серийный електролитак Alice для 9 человек

Компания Eviation, которая базируется в Израиле, показала свой первый серийный электрический самолет Alice. Он рассчитан на 9 человек. Разработчики рассчитывают, что регулярные коммерческие рейсы удастся запустить уже в 2024 году.

Eviation впервые представила новый вид полностью электрического самолета Alice. Первые летные испытания проведут в конце 2021 года.

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Впервые израильская компания представила Alice на Парижском авиасалоне в 2019 году. Тогда продемонстрировали прототип самолета, разработанный с нуля.

Что известно об обновленной Alice

Новая версия электрического самолета имеет T-образное хвостовое оперение. В хвостовой части самолета расположены 2 винта – в отличие от прототипа, в котором их было 3.

Разработчики заявили, что максимальная дальность полета Alice достигать 815 километров, а крейсерская скорость – 407 километров в час.



Команда, которая работает над разработкой Alice / Фото Eviation

Основатель компании Eviation Омер Бар-Йохай высказался о презентации обновленного самолета Alice. Он убежден, что это – финальный шаг к первому коммерческому полету.



Руководство израильской компании / Фото Eviation

Eviation надеется обслуживать короткие маршруты. Преодолевать эти расстояния без углеродных выбросов поможет использование бортовых батарей и современных двигательных установок.