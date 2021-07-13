В Иране представили приложение для знакомств: его цель – продвигать сознательные браки

В Иране разработали приложение для знакомств Hamdan, которое призвано популяризировать длительные и сознательные браки среди молодежи. Это первое подобное приложение, которое является одобренным государством.

Приложение разработал госорган, который входит в Организацию исламской пропаганды, а она – находится под руководством верховного лидера Ирана.

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Проблематика

Дело в том, что в Иране фиксируют увеличение разводов, уменьшение бракосочетаний и спад рождаемости. Такая инициатива имеет целью изменить текущую ситуацию.

С марта по октябрь 2020 году в Иране было зафиксировано 307 300 браков и 99 600 разводов. Кроме того, годовой прирост населения упал до 1,29%.

Авторы идеи отмечают, что искусственный интеллект, на базе которого построен Hamdan, будет "отбирать" кандидатов, стремящихся заключить длительный и сознательный брак с одним партнером. Более того, законодательство Ирана предусматривает уголовную ответственность за измену – добровольные сексуальные отношения вне брака.

Чтобы начать пользоваться приложением, нужно:

зарегистрироваться – бесплатно;

пройти психологический тест.

Если партнерам удается найти друг друга и создать пару – их будет сопровождать специальный консультант в течение 4 лет после бракосочетания.

Другие меры государства